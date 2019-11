MACRON CHEGA AO EQUADOR DE SEU MANDATO SEM TER CONSEGUIDO REFAZER A UE

O líder francês é um protagonista indispensável do projeto comunitário, mas suas abordagens heterodoxas e seu estilo inovador não alcançaram resultados transcendentais

Emmanuel Macron, eleito há dois anos e meio com uma mensagem de europeísmo inconfundível, chega a metade de seu mandato de cinco anos em uma posição ambivalente na União Europeia. Ele é o único líder que tem ao mesmo tempo uma visão sobre o futuro do continente e o poder de tentar aplicá-lo. Mas sua retórica às vezes é alta e sua posição em questões como a expansão do clube, o Brexit ou as relações com a Rússia quebraram o consenso e causaram desconforto.

O político admirado em 2017 por interromper a onda nacional-populista na França, agora parece um europeu, não cético, mas reticente e muitas vezes desconcertante para alguns de seus parceiros.

Nos comícios de Macron na campanha que o levou ao Palácio do Eliseu, as bandeiras européias voaram com mais fervor do que os franceses. O programa também tingiu o azul da comunidade. Naquela época, após a recente vitória do Brexit no referendo britânico, a campanha pela UE pode parecer tola.

Mas em 7 de maio de 2017, Macron derrotou o eurocéptico Marine Le Pen , que propôs tirar a França do euro. E o novo presidente francês iniciou seu mandato com uma bateria de propostas ousadas para recuperar o clube. A injeção de europeísmo foi recebida com entusiasmo em Bruxelas, depois de anos de eurodepressão causados ​​pela crise do euro, austeridade e Brexit.

Dois anos e meio depois, a presidência de cinco anos do Equador coincide com uma série de episódios e iniciativas que mostram Macron sob outra perspectiva. E embora o fervor em relação aos franceses continue em grande parte das instituições comunitárias, em Bruxelas também há preocupação com o que alguns consideram posições intransigentes na França.

O estilo abrasivo de Macron, que lhe permitiu impor-se às forças políticas tradicionais da França, esbarrou na Europa com uma estrutura muito mais forte e acostumado a consensos cuja ruptura geralmente é muito cara. A falta de entendimento de Angela Merkel com o governo alemão e o confronto frontal com o poderoso Partido Popular Europeu acabaram atrapalhando boa parte dos sonhos entusiasmados do euro de Macron e condenando-o a um pragmatismo que aumenta a relutância em relação a sua figura.

“Muitos de nós, no grupo PPE, fomos os primeiros a receber um presidente francês jovem, dinâmico e pró-europeu”, lembra Manfred Weber, presidente do grupo popular no Parlamento Europeu, em declarações ao PAÍS. “No entanto”, acrescenta Weber, “Macron não conseguiu reunir apoio suficiente nas instituições da UE para levar adiante suas idéias”.

Weber, que sofreu em julho a rejeição de Macron à sua candidatura para presidir a Comissão Europeia, culpa o fracasso dos franceses em seus esforços para encontrar o encontro em vez de unir forças. “Há muitas pessoas no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu que poderiam apoiar muitas das idéias de Macron, mas elas nunca o farão se o método para implementá-las for confrontar outras forças políticas em vez de buscar consenso e base. comum ”, finaliza Weber.

A frustração de Macron com a falta de progresso na reforma da UE e o desconforto prevalecente em Paris pelo que é considerado uma traição a Berlim (que prometeu colaborar no projeto europeu em troca de reformas estruturais realizadas na França) ) diminuíram ainda mais o meio ambiente. E eles levaram o presidente francês a reforçar suas posições em Bruxelas, mesmo com o risco de confundir seus aliados mais europeus.

O veto de Macron abertura das negociações de adesão à UE com a Macedónia ea Albânia para o norte no último Conselho Europeu é o caso mais recente que virar aparente. Mas tem mais. O plano de relaxamento francês de Vladimir Putin com a Rússia é perturbador em alguns países do antigo bloco soviético e causa desconfiança por seu caráter aberto “gaullista”, isto é, defender a França como potência mediadora, na tradição do general de Gaulle.

Ao exercer o papel de má polícia nas negociações com o Brexit, Macron também correu o risco de se tornar o novo Sr. No ou Monsieur Non em Bruxelas . Sua resposta furiosa à rejeição no Parlamento Europeu do candidato francês à Comissão, Sylvie Goulard, reforçou a imagem tradicional dos líderes franceses que, sob um envelope retórico europeuista, ocultam a promoção dos interesses nacionais. Essa posição também é evidente na defesa de uma política industrial européia contra os gigantes chineses e americanos, uma tese que se choca frontalmente com as teses dominantes no Departamento de Concorrência da Comissão Europeia.

O deputado Iratxe García, presidente do grupo socialista no Parlamento Europeu, acredita que “o europeísmo de Macron se mostrou tão oportunista quanto sua maneira de entender a política”. Falando a este jornal, Garcia lamenta o veto de Macron na abertura das negociações com a Albânia e a Macedônia do Norte “apesar do fato de esses países terem cumprido as reformas solicitadas”. O líder socialista acusa os franceses de serem “pouco responsáveis ​​porque comprometeram a estabilidade dos Bálcãs”.

Guntram Wolf, diretor do centro de estudos Bruegel em Bruxelas, congratula-se com o fato de que “o Presidente Macron deu grande ímpeto ao debate sobre o futuro da Europa (…) e, como um todo, renovou a energia do projeto de integração, que isso era muito necessário ”. Mas Wolf também reconhece que “suas idéias de vôos altos encontraram grande resistência e pouco entusiasmo em algumas partes do norte da Europa e até no Parlamento Europeu, que às vezes se sente marginalizado”.

Os partidários de Macron sugerem que o aparente descarrilamento dos grandes sonhos de relançamento da UE não se deve à estratégia francesa, mas à de Berlim. “Muito do que progrediu na Europa nesses dois anos e meio deve-se ao Presidente da República. Eu acho que houve muitos fatores de bloqueio, mas eles não vieram da França, mas em muitos casos da Alemanha ”, diz o vice francês Pieyre-Alexandre Anglade, chefe de Assuntos Europeus do executivo da República em março (LREM), partido de Macron

“No caso do alargamento”, explica Anglade, “vemos como há uma disfunção na Europa. Ainda nem começamos o processo de re-fundação: acabar com a zona do euro, a união bancária, ter um ambicioso orçamento europeu e modos de decisão que funcionem. Antes de expandir ainda mais, devemos ser capazes de aprofundar na Europa ”.

O deputado francês explica a posição de Macron a favor de terminar rapidamente o Brexit com o mesmo argumento: a prioridade é reformar a UE. “Enquanto o Brexit não for feito, não podemos reformar. E muitos países europeus, e a Alemanha em particular, se escondem atrás do Brexit para não reformar a União”, diz ele. “A análise segundo a qual Emmanuel Macron é menos europeísta do que dois anos e meio atrás é falsa. Emmanuel Macron é tão europeu quanto era na época e tenta defender a soberania e a unidade da Europa em um momento em que é questionado por muitos Estados membros e partidos. populistas, nacionalistas e demagogos “.

Weber defende a busca de respostas para questões como imigração, mudança climática, digitalização ou globalização. “Mas a resposta não pode ser apenas francesa, porque existem 28 países na UE e todos temos diferentes pontos de vista e interesses em cada assunto. O desafio é encontrar soluções europeias reais e não soluções franco-europeias”, conclui o líder da Conservadores no parlamento.

A mesma crítica vem do banco socialista, uma coincidência que, para os apoiadores de Macron, responde ao desafio que os liberais colocam nesta legislatura para as duas famílias tradicionais dominantes que, pela primeira vez, não têm maioria no Parlamento Europeu. Mas Garcia diz que as censuras são justificadas porque “as reviravoltas de Macron afetam áreas muito sensíveis da Europa, como acabamos de ver com a imigração, onde ele anuncia cotas depois de criticá-las”.

Macron, para aliados e adversários, começa a se confundir como um europeu heterodoxo, atípico por sua vontade de proclamar abertamente sua fé européia, mas também um exemplo fiel – e mais perfeito, se possível – de uma tradição muito francesa.

“Ele tem uma visão tradicional da Europa, que a França sempre defendeu. É a visão de uma Europa eficaz no econômico e influente no político. Ou seja, a Europa como potência global. Não é uma Europa federal, mas também não é intergovernamental no sentido de uma soma de estados-nação ”, diz Nicole Gnesotto, vice-presidente do Instituto Jacques Delors . “Faz parte da tradição francesa, mas simplesmente coloca mais convicção, mais ousadia e mais energia do que outros”, acrescenta.

“Ele é o mais europeu dos líderes dos países europeus hoje”, diz Jean-Dominique Giuliani, presidente da Fundação Robert Schuman. “Na França, ele é criticado por ser europeu demais”, acrescenta.

A Anglade exemplifica esse arriscado europeísmo com a viagem de Macron à China nesta semana “como chefe de estado francês e como porta-bandeira da Europa”. Ele foi acompanhado por um ministro alemão, um comissário europeu e empresários alemães.

Macron também favorece o contexto econômico e político. A França – em parte porque não é menos dependente das exportações do que em outros países e em parte porque as reformas de Macron estão começando a entrar em vigor – reduz o desemprego e parece protegido por enquanto de uma situação internacional adversa. E a retirada da chanceler Angela Merkel na Alemanha e do Brexit criaram um vácuo entre os poderes da UE.

“Ele é o único candidato, entre aspas, a ocupar a posição de liderança, e os europeus detestam que a liderança é francesa”, diz Gnesotto. “Uma liderança franco-alemã ainda é aceitável, mas quando a França se torna a única que tem idéias e faz propostas, elas são pagas caro”.

(Com El País)