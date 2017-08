Macri domina las primarias pero Kirchner empata en Buenos Aires

MAR CENTENERA

“Sí se puede” fue la frase más coreada en el búnker electoral de Cambiemos, la coalición de Mauricio Macri. La alegría contenida de las primeras horas dio paso a una gran euforia acompañada de aplausos y abrazos a medida que el mapa se teñía de amarillo, el color del oficialismo. “No queremos volver al pasado”, dijo el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al subir al escenario. “No vuelven más, no vuelven más”, le contestaron desde abajo. El mensaje de Larreta se repitió, como un mantra, en boca de todos los candidatos y referentes macristas que le sucedieron.

Entre globos multicolor y éxitos musicales, los simpatizantes de Cambiemos celebraron el triunfo electoral. “Estoy conmovida y azorada. Estoy acostumbrada a perder, no a ganar”, dijo Elisa Carrió, la cabeza de lista de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, entre gritos de “Lilita, Lilita”. “Hoy la República se ha reafirmado a lo alto y ancho de la Nación”, agregó, muy emocionada. Considerada el ariete anticorrupción de Cambiemos, la legisladora está en el mejor momento de su carrera y gana cada vez más terreno en el partido. Con el 98% de los votos escrutados, Cambiemos rozaba el 50% en la capital argentina.

Una de las ovaciones más grandes fue para la otra protagonista de la noche, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. “Este país y esta provincia se están transformando por primera vez en profundidad”, dijo Vidal. La gobernadora llamó a los bonaerenses a “sostener la esperanza” y a respaldar al Gobierno para que pueda llevar adelante los cambios que necesita. “Durante más de 25 años te bancaste el maltrato y la indiferencia, cómo no vas a apostar a una nueva oportunidad”, preguntó Vidal. La mandataria criticó también al kirchnerismo por no hacer frente a las mafias ni a la corrupción y no realizar obras suficientes en la provincia más grande del país. “Son los mismos que durante 30, 40, 50 años te hicieron creer que tenías que vivir en el barro. Y hoy ves a las máquinas trabajando”.

“El cambio está más vivo que nunca”, arrancó Macri, cerca de las once de la noche. El presidente argentino reiteró su mensaje de diálogo y unión entre los argentinos, pero una y otra vez marcó diferencias con el kirchnerismo, al que acusó de mentir, de no tener “un mìnimo de humildad y de amor por Argentina” y de poner “palos en las ruedas” para entorpecer la transformación iniciada por el Gobierno. Mientras Macri hablaba, Carrió abrazaba por detrás a cada uno de los candidatos, obligando al presidente a interrumpir su discurso, y Vidal aplaud{ia .Macri tuvo palabras de elogio para las dos y ellas le correspondieron. Hubo otro mensaje común: mañana vuelven todos a la calle. En dos meses, esperan no sólo repetir el triunfo sino ampliarlo.