Los supervivientes argentinos del atentado en Nueva York dan una lección al mundo

Ariel Benvenuto, Iván Brajkovic, Juan Pablo Trevisan y Guillermo Bianchini hicieron de nuevo piña para lanzar un conmovedor mensaje al mundo: “el amor nos trajo aquí y ese amor nos seguirá uniendo”. Son cuatro de los cinco argentinos que sobrevivieron al atropello masivo el martes en Nueva York. Bajaban en bici por el sendero verde que bordea el río Hudson por el oeste de Manhattan. En el lugar donde perdieron a sus cinco amigos de instituto, cuelga una camiseta de la selección argentina con los diez nombres del grupo.

“Si hay un lugar en el que no queríamos estar es este”, arrancó Bianchini su desgarradora intervención ante la prensa, “si hay un texto que no hubiésemos querido escribir es este. Y aquí estamos, llenos de dolor”. El argentino, que habló en nombre de sus amigos, dijo que no hay forma de entender que se arrebaten vidas inocentes de esta manera, “el sueño se transformó en la peor pesadilla”. El sentimiento y la experiencia por la que pasan son, dijo, “intransferibles”.

“Hemos sobrevivido”, declaró Bianchini, “y hemos visto partir a nuestros amigos”. El martes de Halloween era un día espléndido en Manhattan, como el fatídico 11-S. El ataque terrorista tuvo lugar a pocas manzanas de la Torre de la Libertad y del memorial a las víctimas de atentado contra las Torres Gemelas. El carril bici que pasa al lado de Ground Zero es una zona muy frecuentada vecinos que hacen deporte, empleados del distrito financiero y turistas.

“¿En qué se ha transformado el mundo? ¿Cómo alguien puede pensar la manera de ejecutar un acto semejante?”, se preguntó al tiempo que pidió que se haga justicia para que algo así no se vuelva a repetir aquí ni en ningún otro lugar del mundo. Pese a este golpe, Bianchini dejó claro que todos están convencidos de que “la forma de habitar este mundo es la que aprendimos desde chicos”. “El amor vence al odio, que la vida venza a la muerte”, rogó.

Los supervivientes del ataque esperaron a que llegaran las familias de sus amigos fallecidos para darles arropo. El encuentro fue intenso, lleno de sentimientos enfrentados, como relató el cónsul general argentino Mateo Estremé. “El ser querido para todos ellos no estaba”, comentó. Fueron ellos los que contaron también a Martín Ludovico Marro, ingresado con múltiples fracturas, lo que pasó.

Los rosarinos viajaron a Nueva York para celebrar los 30 años de graduación del Instituto Politécnico Superior General San Martín. “La amistad es un rasgo de la cultura argentina”, destacó Bianchini, “llegamos aquí empujados por ese sentimiento que se había formado en nuestra juventud y que nos acompañó siempre”. Eran una familia. “No tengo palabras para expresar mi admiración, por la manera que están afrontando este momento”, valoró el cónsul, “son héroes”. El proceso de repatriación de los cuerpos de Ariel Erlij, Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco y Hernán Ferruchi se está cerrado con las autoridades locales, para que el vuelo de vuelta a Argentina pueda realizarse lo antes posible y así sus seres queridos en Rosario puedan iniciar el duelo. El diplomático explicó que la intención es hacerlo el domingo por la noche. Los cuatro supervivientes, en nombre de las familias, agradecieron a la ciudad de Nueva York la solidaridad y el apoyo que recibieron en este momento de angustia, así como las muestras de cariño de todo el mundo. El alcalde Bill de Blasio, en una rueda de prensa con los responsables de la policía, reiteró por su parte que el ataque del martes “no va a cambiar quienes somos” y dijo que la celebración del maratón será una gran ocasión para demostrarlo.

Com El País