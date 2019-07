LLANO DICE QUE NO LLAMARÁ A JURAR A HORACIO CARTES

El presidente del Senado Blas Llano (PLRA) dijo ayer que no hay motivo para crear inestabilidad política, al ser consultado si convocará al expresidente Horacio Cartes a jurar como senador, tal como pretenden dirigentes cartistas

“No, no hay motivo, no hay ninguna circunstancia en particular para que creemos un estado de inestabilidad política y aparte no hay ningún reclamo, ninguna reivindicación, ningún pedido”, apuntó Llano sobre las versiones de que convocaría a jurar a Cartes como senador. El ahora presidente del Senado estuvo el año pasado, al inicio del periodo legislativo, a favor del juramento del exmandatario, quien finalmente no fue convocado y juró en su lugar Rodolfo Friedmann (Añetete), N° 17 de la lista de candidatos titulares de la ANR.

Consultado si un cambio de circunstancia política puede hacer que convoque a jurar a Cartes, dijo que no podía hacer futurología y que su postura actual se basa en lo que piensa ahora. Apuntó que varias veces le preguntaron si el acuerdo con Honor Colorado y Colorado Añetete para la integración de la mesa directiva del Senado incluía el tema del juramento como una condición y él siempre dijo que no.

Respecto a la aparición ayer de carteles en las bancas de los legisladores cartistas anunciando el juramento de Horacio, Llano dijo que cada grupo político estaba en su derecho de manifestarse. Recordó que en otras oportunidades también hubo otros grupos que pusieron carteles. “Yo no tengo la facultad de ir sacando cada cartel”, justificó. Sobre la desconfianza que existe en la opinión pública sobre la posibilidad de que convoque de todas maneras a jurar a Cartes, Llano sostuvo que “en realidad, ustedes le están dando manija a algo que no existe”. Aseguró que no existe ningún compromiso ni pedido para que el expresidente sea convocado a jurar. Admitió que conversó con Cartes, por ejemplo cuando fue elegido titular del Senado, pero dijo que eso no significa que esté de acuerdo con lo que pretenda.

