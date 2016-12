LITORAL DO PARANÁ DEVE TER 1,5 MILHÃO DE PESSOAS NA VIRADA DO ANO

A estimativa de comerciantes e empresários do litoral do Paraná é de que 1,5 milhão de pessoas passem a virada do ano na praia. O presidente da Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes, Bares, Casas Noturnas e Similares do Litoral Paranaense (Assindilitoral), Carlos Freire, acredita que a temporada será boa porque as pessoas estão gastando menos e por isso optaram por viagem para lugares mais próximos.

“Agora, a praia está cheia com aquelas pessoas que vieram para o fim de ano, que querem passar a virada ali na orla. Depois, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a expectativa é boa. As pessoas estão indo para lugares mais próximos para não gastar tanto e Curitiba fica aqui pertinho, 100 quilômetros”, disse Freire.

A Assindilitoral estima que cada turista gaste de R$ 90,00 a R$ 100,00 por dia durante esta temporada.

De acordo com o presidente, os estabelecimentos estão todos lotados, contudo, o turista está retraído e pesquisando o preço antes de comprar.

Na temporada de 2015/2016 quase 2,5 milhões de pessoas passaram pelo litoral do Paraná, segundo Carlos Freire.

Balneabilidade

Neste fim de ano, os turistas encontram boas condições de balneabilidade no litoral do Paraná. Segundo o último levantamento do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), apenas a Ponta da Pita, em Antonina, está imprópria para banho.

São 49 pontos do litoral monitorados semanalmente – 13 pontos em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

