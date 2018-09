LIMINAR DO TRE BARRA CANDIDATURA DE OGIER BUCHI AO GOVERNO DO PARANÁ

Tribunal impediu que o candidato do Partido Social Liberal (PSL) faça qualquer ato de propaganda ou campanha eleitoral; cabe recurso da decisão desta sexta-feira (28)

Uma decisão liminar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) barrou a candidatura de Ogier Buchi (PSL) ao Governo do Paraná nesta sexta-feira (28). Jean Carlo Leeck, relator do caso, também impediu qualquer ato de propaganda ou campanha eleitoral.

Cabe recurso da decisão. O G1 tentou contato com o Ogier Buchi, mas as ligações não foram atendidas.

O pedido foi feito pela coligação PSL/PTC/Patri. O juiz entendeu como inviável a candidatura dele pela falta de “condição de registrabilidade concernente à regular escolha em convenção, o mesmo se aplicando ao candidato a vice-governador na mesma chapa”.

Conforme a decisão, Buchi havia sido escolhido em convenção do partido para o cargo de governador, mas teve a candidatura impedida por um ato da executiva nacional do PSL.

“Ato esse que foi acatado pela Coligação Pátria Brasil no âmbito estadual, tendo apresentado Drap [Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários] para as eleições majoritárias exclusivamente ao cargo de senador e suplentes, sem referência ao cargo de governador”, diz trecho.

Mesmo assim, Ogier Buchi se lançou candidato de forma avulsa. Ainda segundo a decisão, o candidato a vice escolhido em convenção não chegou a requerer o registro de candidatura. Em seu lugar, um filiado ao Patriota fez o pedido de registro.

“O pedido restou igualmente indeferido, por decisão unânime desta Corte, fundada na ausência de escolha em convenção e na vedação à candidatura avulsa, pendendo igualmente, julgamento de embargos de declaração”, afirma trecho.

A assessoria de imprensa do TRE-PR informou que “notificou por ofício todas as emissoras para cumprir a decisão”.

