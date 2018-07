LICITAÇÃO PARA AS OBRAS DO NOVO VIADUTO DE FOZ ATRAI CINCO EMPRESAS

A licitação para as obras do novo viaduto de Foz do Iguaçu, que será construído no cruzamento da BR-277 com a Avenida Costa e Silva, atraiu cinco empresas. Os envelopes com as propostas de preços foram abertos na tarde desta sexta-feira (27) pela Comissão de Licitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). O valor máximo previsto em edital para execução dos serviços é de R$ 20 milhões. A estrutura é uma obra esperada há mais de 20 anos e foi projetada para eliminar um gargalo no trânsito de veículos em direção à fronteira com o Paraguai, principalmente nos horários de pico – início da manhã, meio dia e final de tarde. O elevado vai facilitar ainda o acesso a região central e os bairros da região Norte de Foz do Iguaçu.

(Com GDia)