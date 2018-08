LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COMEÇA A SER COBRADO NO PARANÁ; VEJA COMO PAGAR

Valor é de R$ 83,13 para todos os motoristas; data de vencimento varia de acordo com o número final da placa

O licenciamento de veículos começou a ser cobrado neste mês de agosto no Paraná. O valor é de R$ 83,13 para todos os motoristas.

A data de vencimento varia de acordo com o número final da placa. Para pagar a taxa, é preciso quitar todos os demais débitos com o Detran.

O porte do documento é obrigatório, conforme lei federal. O motorista que for flagrado circulando com um veículo que não esteja licenciado estará cometendo uma infração de trânsito gravíssima, com perda de sete pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo.

Veja as opções para pagar:

– App do Detran/PR (Disponível para Android e IOS – Pagamento pelo Bankline do Banco do Brasil);

– Site do Detran;

– Totens do Detran (Pode pagar com cartão de débito de qualquer banco, exceto bandeira elo, ou emitir a guia);

– Em um dos bancos arrecadadores (Banco do Brasil, Banco Sicredi, Bancoob, Banco Rendimento).

Após quitação do licenciamento, o dono do veículo receberá pelo correio o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, em seu endereço, caso esteja atualizado (exceção para endereço não numerado ou Zona Rural).

(Com G1)