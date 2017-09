LENDA DAS CATARATAS GANHA RELEITURA

A famosa lenda das Cataratas com a história de Naipi e Tarobá como conhecemos, ganhou uma nova roupagem pelas mãos dos dentistas Melissa e André Luiz Ribas Vieira. O lançamento da obra lotou o Espaço Literário II na noite de terça-feira na 13ª e dição da Feira Internacional do Livro.

“Pensamos em escrever algo para as crianças, deixando o final da lenda mais leve e gostoso para as crianças”, contou Melissa. O resultado ficou ainda melhor com as ilustrações Moisés Ferreira de Souza. “Ele fez um trabalho sensacional no livro, deixando a história ainda mais suave e alegre”.

Há 15 anos atuando como dentistas, o casal optou por concretizar a vontade de escrever um livro, ao conhecer a lenda. “A gente vê em diversos locais algumas crianças que simplesmente não conhecem a lenda. Achamos que era pouco divulgada, por isso optamos por reescrevê-la”, disse Melissa.

A autora entende que a história ajuda também a difundir toda a região e o turismo. “As crianças ouvindo e aprendendo, certamente vão transmitir, por isso optamos por alterar essa linguagem. O livro era um sonho que tornou-se realidade”. A realização do projeto foi possível após seis anos, com o pedido aceito pela editora Epígrafe. “A editora deu a possibilidade de publicação, nos deram apoio”.

O lançamento contou com apresentação da contadora de histórias Claudiara Ribeiro e sessão de autógrafos. A primeira tiragem da Lenda das Cataratas conta com 3 mil exemplares. Na feira, a publicação pode ser adquirida no estande da Epígrafe.

Impressões

Miriam Lee Barros trouxe os filhos dos amigos para o lançamento. “Eles tem contato e já conheciam a lenda, mas a ideia de facilitar essa linguagem para as crianças foi muito boa”. Karen Domingos, levou o filho de 3 anos à sessão de autógrafos. “A ideia também ajuda a divulgar a cidade, e diverte as crianças”.

Com PMFI