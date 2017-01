LEI VAGA FACILITA PRISÃO DE USUÁRIO DE DROGAS E AMPLIA LOTAÇÃO DE PRESÍDIOS, DIZ ONG13

O número de adultos presos no Brasil aumentou 85% em dez anos, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça e compilados na edição de 2017 do relatório global da ONG Humans Right Watch. Passou de pouco mais de 336 mil, em 2004, para 622 mil detentos, em 2014.

No documento, divulgado nesta quinta-feira (12), a organização associa o crescimento da população carcerária à vigência da Lei de Drogas, que aumentou as penas para traficantes.

Para os responsáveis pela pesquisa, a “linguagem vaga” do dispositivo penal acaba criando distorções. “Embora a lei tenha substituído a pena de prisão para usuários de drogas por medidas alternativas como o serviço comunitário –o que deveria ter reduzido a população carcerária–, sua linguagem vaga possibilita que usuários sejam tratados como traficantes“, narra o texto.

Dados do governo federal indicam que, em 2005, um ano antes de a lei entrar em vigor, 9% do total de presos no país estavam nessa condição por crimes associados às drogas (32.880 pessoas). Já em 2014, eram 28% (174.160 pessoas), de acordo com o Infopen (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias). Somente entre as mulheres, o número foi estimado em 64% (cerca de 23 mil) do total da população carcerária feminina (36.495 detentas).

O estudo elaborado pela Humans Right Watch está em sua 27ª edição e tem como objetivo analisar práticas de direitos humanos em mais de 90 países. Os pesquisadores utilizam dados oficiais relacionados à defesa de direitos e violência urbana e, a cada versão do relatório, buscam compilar os dados mais recentes disponíveis. São diversas fontes de informação, como governos, ONGs e outras instituições.

Superlotação e casos de tortura

De acordo com o Ministério da Justiça, até 2014, o número de detentos adultos ultrapassava a marca de 622 mil pessoas, o que representava 67% a mais do que a capacidade suportada pelo sistema carcerário no Brasil, que é de 371.884. Os dados são do Infopen.

A ONG cita no documento os massacres ocorridos neste mês em presídios do Amazonas, de Roraima e da Paraíba, onde 99 detentos foram assassinados em uma guerra que envolve as facções PCC (Primeiro Comando da Capital) e FDN (Família do Norte).

Também menciona 22 mortes de presos que ocorreram em outubro do ano passado em Roraima, em Rondônia e no Acre.