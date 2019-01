LEI ALTERA NOMES DE BAIRROS DE FOZ DO IGUAÇU

Mudança foi publicada no diário oficial no final de dezembro; Confira se o nome do seu bairro mudou:

Desde o último dia 21, as Vilas A, B e C, viraram Bairro Itaipu A, B e C, você sabia? Pois é, estes são alguns exemplos das alterações nos nomes dos bairros de Foz do Iguaçu.

A lei complementar aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito da cidade, criou, delimitou e denominou os novos perímetros urbanos. Dos mais de 290 bairros existentes na cidade, a nova lei enxugou para 37, os dividindo em 12 regiões.

Confira os novos nomes dos bairros de Foz: Bairro Itaipu Binacional, Bairro Itaipu A, Bairro Itaipu B, Bairro Itaipu C, Bairro Naútica, Bairro Três Lagoas, Bairro Alvorada, Bairro Polo Universitário, Bairro Porto Belo, Bairro KLP, Bairro Ipê, Bairro Cidade Nova, Bairro Lancaster, Bairro Três Bandeiras, Bairro Portes, Bairro América, Bairro Monjolo, Bairro Portal, Bairro Morumbi, Bairro Centro Cívico, Bairro Polo Centro, Centro, Bairro Campos do Iguaçu, Bairro Três Fronteiras, Bairro Porto Meira, Bairro Yolanda, Bairro Bourbon, Bairro Carimã, Bairro Mata Verde, Bairro São Roque, Bairro Remanso, Bairro Panorama, Bairro Cognópolis, Bairro Cataratas, Bairro Parque Nacional, Bairro Lote Grande, Bairro Maracanã.

As doze regiões foram divididas desta forma:

I – R 01 – Região de Três Lagoas:

– Bairro Alvorada;

– Bairro Náutica;

– Bairro Três Lagoas.

II – R 02 – Região da Vila “C”:

– Bairro Cidade Nova;

– Bairro Itaipu Binacional;

– Bairro Itaipu “C”;

– Bairro Pólo Universitário;

– Bairro Porto Belo.

III – R 03 – Região do São Francisco:

– Bairro Morumbi;

– Bairro Portal.

IV – R 04 – Região do Porto Meira:

– Bairro Bourbon;

– Bairro Porto Meira;

– Bairro Três Fronteiras.

V – R 05 – Região do Jardim São Paulo:

– Bairro Panorama

– Bairro São Roque

VI – R 06 – Região da Vila Portes e Jardim América:

– Bairro América;

– Bairro Monjolo;

– Bairro Portes.

VII – R 07 – Região do Parque Imperatriz:

– Bairro Lancaster;

– Bairro Três Bandeiras.

VIII – R 08 – Região da KLP:

– Bairro Itaipu A;

– Bairro Itaipu B;

– Bairro KLP;

– Bairro IPÊ.

IX – R 09 – Região do Centro:

– Centro;

– Bairro Maracanã;

– Bairro Yolanda.

X – R 10 – Região do Campos do Iguaçu:

– Bairro Polo Centro;

– Bairro Centro Cívico;

– Bairro Campos do Iguaçu.

XI – R 11 – Região do Carimã:

– Bairro Carimã;

– Bairro Mata Verde

XII – R 12 – Região Mista-Leste:

– Bairro Cataratas;

– Bairro Cognópolis;

– Bairro Lote Grande;

– Bairro Remanso;

– Bairro Parque Nacional.

No Diário Oficial do Município do dia 21 de dezembro, é possível ter acesso aos mapas do projeto, com a especificação dos limites dos bairros, planta individual de cada um deles e outros anexos.

As concessionárias e entes de caráter público, prestadoras de serviços de interesse coletivo, no âmbito do Município de Foz do Iguaçu, deverão utilizar a presente delimitação e denominação de bairros, tendo o prazo de 1 (um) ano para adaptação da sua base de informação e endereçamento postal, a partir da vigência desta Lei Complementar.

9 Eaclarecimentos sobre a polêmica dos bairros de Foz do Iguaçu

1. Até a publicação da Lei, NÃO EXISTIAM OFICIALMENTE bairros em Foz do Iguaçu, apenas Loteamentos. A única exceção era o bairro “Cognópolis” que havia sido criado por decreto.

2. No total, haviam 336 loteamentos em Foz do Iguaçu. Essa situação causava sérios problemas administrativos para o poder público e para os cidadãos. A infinidade de loteamentos dificultava a localização de imóveis, criava uma série de sobreposições de perímetros em regiões limítrofes e bagunçava completamente os cadastros da Prefeitura, dos Correios, da Junta Comercial e da Receita Federal, de modo que cada órgão tinha uma relação de “bairros” diferente.

3. Foram definidos apenas 36 bairros (além do centro), de modo a equacionar os conflitos cadastrais e dar eficiência aos processos administrativos e aos serviços prestados pela Prefeitura, pelos Correios, pela Junta Comercial, pela Receita Federal e pelos cartórios da cidade.

4. Na prática, a mudança foi feita para facilitar a vida de quem trabalha diariamente com serviços relacionados à gestão do território, o que acaba melhorando o atendimento a população no médio e longo prazo em vários órgãos públicos e privados.

5. A Lei foi elaborada por uma comissão formada por representantes da Prefeitura, da Sanepar, dos Correios, do Foztrans, do Fozhabita e da Receita Federal.

6. A minuta do projeto de lei foi apresentada, discutida e aprovada pelo Conselho da Cidade.

7. O projeto de Lei foi discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores, que é o principal fórum de discussão dos instrumentos legais que organizam a cidade.

8. O nome do bairros inseridos na lei foi definido com base em alguns critérios bem práticos como a proximidade geográfica entre os loteamentos, a existência de “fronteiras” naturais entre as regiões cidade e a forma como a população se refere a cada região, como por exemplo, a “região do Morumbi” que possui muitos loteamentos e “vilas” (Morumbi I, II, III e IV, 1º de maio, Vila Borges, Jardim Itália e etc) que foram todos denominados “bairro Morumbi”, que na prática apenas institucionaliza o nome pelo qual a região já é conhecida.

9. Também optou-se pela padronização do nome de cada região com o termo “bairro”, eliminando-se qualquer outra designação como “Vila”, “Parque”, “Jardim” e outros do gênero.

(Com ClickFoz)