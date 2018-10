LEGISLATIVO RECEBE SECRETÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS IMPOSITIVAS

Diálogo sobre necessidade das pastas para 2019 também foi colocado em pauta

As emendas impositivas ao orçamento de 2019 e também o posicionamento sobre a aplicação das emendas que foram elaboradas no ano passado para serem executadas neste ano de 2018, têm gerado diversas reuniões entre Secretários, entidades e parlamentares.

Na última terça-feira, 30 de outubro, o coordenador da entidade “Um chute para o Futuro”, Ronaldo Cléber Cáceres, esteve no Legislativo para falar um pouco do funcionamento do projeto e pedir que o município abrace a iniciativa no ano de 2019. O projeto atende diversas crianças na região do Porto Belo com atividades como capoeira, artesanato, Futsal, Inglês e Informática. Segundo o coordenador, a entidade sobrevive com auxílio de amigos porque ainda não conta com nenhuma subvenção pública. E, de acordo com ele, o projeto se tornou personalidade jurídica em 2015 e tem trabalhado para obter todas as documentações necessárias.

Na manhã desta quarta-feira, 31 de outubro, os Vereadores receberam o Secretário Municipal da Fazenda e Administração, Ney Patrício, que explicou alguns casos de aplicação de emendas de 2018 e falou de algumas necessidades de recursos para pasta, como a capacitação de servidores, Escola de Governo.

Em seguida os Vereadores receberam a Secretária Municipal da Saúde, Kátia Uchimura, que fez uma prestação de contas sobre as emendas impositivas que haviam sido destinadas para gestão, os processos que estão finalizados e qual o andamento. E, abordou as necessidades atuais da pasta para reforço no orçamento de 2019. “Nós queríamos debater com os Secretários a questão das emendas impositivas para investimentos em áreas como saúde, educação. O diálogo com os gestores das pastas tem o intuito de verificar as necessidades pontuais dos setores”, afirmou o Presidente do Legislativo, Rogério Quadros.

A Secretária Municipal da Juventude, Adriana Luiz, também compareceu ao Legislativo, oportunidade em que abordou o plano de trabalho que está sendo realizado pela pasta. Ela falou que quatro projetos importantes que a secretaria quer realizar em 2019 e provavelmente devem precisar de apoio para o desenvolvimento. “Queremos fazer a Feira de Profissões, tem uma competição na área do esporte, Marcha contra o Bullying e ações de cultura nos bairros, como Caça-Talentos”, afirmou Adriana.

O Presidente da Comissão Mista, órgão responsável pela discussão do orçamento para o ano subsequente, Tenente-coronel Jahnke (Podemos), explanou a respeito da importância da conversa com quem está na ponta dos atendimentos. “Podemos destinar emendas impositivas de maneira correta, de forma que serão úteis”.

Ainda nesta quarta-feira, no período da tarde, os Vereadores se reúnem às 14h com o Secretário de Esporte e Lazer, Antônio Sapia e o Secretário de Educação, Fernando Ferreira de Souza Lima, às 15h.

(Com CMFI)