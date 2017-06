Legislativo aprova determinação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aprovou o Projeto de Lei do Vereador Jeferson Brayner que determina implementação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em parques, instituições de ensino, clubes e demais áreas públicas e privadas de lazer. Outros assuntos discutidos na última sessão ordinária de junho foram com base em requerimentos. Vereador Luiz José de Brito pede à Prefeitura relatório de gestão do Hospital desde à intervenção do Governo do Estado do Paraná na administração da unidade. Vereador Rogerio Quadros fez um requerimento solicitando a reposição de fitas para realização de exame de diabetes. Vereador João Miranda solicita revitalização da Avenida Brasil.

Com CMFI