LEGISLATIVO APROVA ABERTURA DE DUAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

O Legislativo Iguaçuense aprovou na sessão desta terça-feira (20) a abertura de duas Comissões Parlamentares de Inquérito, das quais uma pretende investigar e apurar suspeitas de irregularidades em contratos terceirizados firmadas entre a Prefeitura e a empresa de coleta de lixo e a outra CPI tem como objetivo investigar suspeitas de irregularidades em contratos do Transporte Escolar, também no período de 2005 a 2017.

O requerimento nº 136/2017, aprovado, dos Vereadores Dr. Brito (PEN), Protetor Jorge (PTB) e Rosane Bonho (PP), o qual aborda a investigação com relação aos contratos terceirizados entre município e empresa de coleta de lixo, recebeu aprovação plenária. A respeito disso, o primeiro requerente da CPI destacou. “Temos muitas queixas da população sobre a qualidade dos serviços prestados e vários pontos para avançar principalmente em relação à qualidade da coleta seletiva do lixo”, afirmou o Vereador DR. Brito (PEN).

Já o outro requerimento aprovado (nº 138/2017), de autoria dos Vereadores Dr. Brito (PEN), Marcio Rosa (PSD) e Rosane Bonho (PP), que pede instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar e investigar as suspeitas de irregularidades em contratos terceirizados da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e as empresas prestadoras do serviço de transporte escolar, no período de 2005 a 2017. “Temos a oportunidade de melhorar um serviço para a população. Essa Comissão vai investigar e apontar melhorias para o sistema, vamos abordar as formas de concessão”, enfatizou o primeiro requente, Vereador Brito (PEN).

A partir disso, o Presidente Rogério Quadros (PTB) vai designar os membros das CPIs. Posteriormente, é realizada uma reunião para definir quem será Presidente, relator e membro da CPI.