LEGADO DO GOVERNOEM SAÚDE BENEFICIA TODA A POPULAÇÃO, DIZ CIDA

A governadora Cida Borghetti participou nesta terça-feira (20) da abertura do Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, em Maringá, e destacou os avanços nos serviços e atendimento à população nesta área, nos últimos anos.

Cida também anunciou a construção do heliponto do Hospital Universitário de Maringá e o repasse de R$ 2 milhões para a Clínica Odontológica do HU.

“Deixamos um legado inquestionável, de inegável valor, com avanços significativos em programas, serviços e estrutura de atendimento à saúde dos paranaenses. O Paraná alcança hoje posição de destaque nacional em diversos indicadores da saúde”, afirmou a governadora.

A governadora lembra que o Estado tem investido mais saúde do que prevê a legislação, alcançando 12,18% da receita de impostos. “Isso significa mais qualidade de vida e mais confiança das famílias quanto ao atendimento, próximo de casa, eficiente e humano”, disse ela.

O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, ressaltou que o governo estadual mantém uma parceria constante com os municípios, o que é fortalecido em congressos como este. “Anualmente, este encontro serve para trocar experiências e traz temas de suma importância para as políticas de saúde que serão executadas nos próximos anos”, disse Nardi.

Metas de Qualidade

Na solenidade, houve a entrega de um cheque simbólico, no valor R$ 1,7 bilhão, referente ao pagamento dos contratos dos prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. Os recursos são do Ministério da Saúde e do Fundo Estadual da Saúde.

“O Paraná é um dos únicos estados do País que ajuda financeira e tecnicamente os hospitais conveniados ao SUS e outras ações dos municípios nas áreas de vigilância e atenção básica”, afirmou Cristiane Pantaleão, presidente do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) e secretária de Ubiratã.

De acordo com ela, o recurso repassado aos prestadores de serviços vai garantir a continuidade do atendimento à população dos 399 municípios paranaenses. “Esse dinheiro é vinculado a um contrato que estabelece metas de qualidade do atendimento. Mais uma vez o Estado demonstra o quanto é parceiro dos municípios para proporcionar um atendimento de qualidade”, salientou.

Hospital da Criança

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia lembrou que uma das parcerias entre o município e o Governo do Estado é o Hospital da Criança de Maringá. “A governadora entregou os contêineres com os equipamentos do hospital, que começará a funcionar em 2019 e tem recursos do Governo do Estado, governo federal e da Organização Mundial da Família”, disse ele.

Avanços

Diversos índices confirmam o avanço do Paraná em saúde. A mortalidade materna e infantil foi reduzida a índices nunca vistos na história do Estado, graças à Rede Mãe Paranaense, hoje presente nos 399 municípios. A mortalidade materna recuou 50% e a mortalidade infantil 15,5%.

A implantação de Samus regionais, do transporte aeromédico e o fortalecimento dos prontos-socorros reduziu a mortalidade por AVC, infarto e por acidentes e ampliou em mais de 300% o número de transplantes de órgãos. O Paraná passou do nono para o primeiro lugar do país em número de doações efetivas de órgãos para transplantes.

Hospitais

Pelo programa HospSus, são repassados recursos para custeio, obras e equipamentos a hospitais públicos e filantrópicos que atendem pelo SUS. Em oito anos, serão totalizados mais de R$ 1,1 bilhão a esses hospitais.

Em oito anos, o Governo do Estado destinou R$ 182 milhões destinados aos municípios para o fortalecer controle da dengue. Mais de 70 mil cidadãos paranaenses foram beneficiados pelo mutirão paranaense de cirurgias.

Presenças

Participaram da solenidade os presidentes do Conselho Estadual de Saúde, Rangel da Silva; do Conselho Regional de Enfermagem; Simone Peruzzo; e do Conselho Municipal de Saúde, Carlos Roberto Rodrigues; e o reitor da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Júlio César Damasceno.

