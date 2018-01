LAVA JATO INVESTIGA O FILME ‘LULA, O FILHO DO BRASIL’

Polícia Federal investiga financiamento do longa lançado em 2010

A Operação Lava Jato resolveu mirar mais uma questão ligada ao ex-presidente Lula, o financiamento do filme que conta a história da vida dele, “Lula, o filho do Brasil”, lançado em janeiro de 2010. Os agentes já chamaram o empresário Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antonio Palocci para prestar depoimento.

A Polícia Federal foca “a participação de personagens envolvidos no tema, em especial Antonio Palocci Filho, junto a empresas”.

O ex-ministro Palocci foi convocado para prestar depoimento no dia 11 de dezembro, e foi questionado sobre a suposta relação que ele teria com a produção do filme. O político disse que “deseja colaborar na elucidação de tais fatos”, mas que naquele momento ficaria em silêncio, de acordo com informações do Estadão.

O filme, baseado no livro homônimo da jornalista Denise Paraná, custou cerca de R$ 12 milhões.

(Com Jornal do Brasil)