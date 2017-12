LATAM TERÁ VOO DIRETO ENTRE FOZ DO IGUAÇU E SALVADOR

A cidade de Foz do Iguaçu, terá um voo direto regular para Salvador em 2018.

A partir de 10 de fevereiro, a Latam Airlines irá conectar ambas as cidades com uma saída semanal com dia e horários a serem definidos.

A confirmação foi feita pelo secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla. “[A operação] começa com um voo por semana e vai ampliando as frequências de acordo com a demanda”, destacou o profissional.

“O Nordeste é um mercado estratégico para Foz do Iguaçu. Esse voo vai surpreender. Baianos e nordestinos adoram Foz do Iguaçu. E nós, aqui da fronteira tri-nacional, também adoramos as praias da Bahia e do Nordeste”, concluiu.

A expectativa é que em janeiro outras conexões diretas estejam disponíveis pela Gol, Azul e Latam, porém, ainda não se sabe se serão regulares ou temporárias.

Nas férias de julho deste ano, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu recebeu 400 voos extras com uma oferta de 60 mil assentos adicionais pelas companhias aéreas.

(Com PANROTAS)