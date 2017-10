Latam cancela voos de SP a Foz do Iguaçu devido a obras

Devido a obras no aeroporto de Foz do Iguaçu, a Latam vai cancelar temporariamente a operação de alguns voos partindo de Guarulhos rumo ao destino paranaense. Entre 27 de novembro de 2017 e 8 de novembro de 2018 não funcionarão os itinerários JJ3557 (segunda a sexta-feira), JJ3556 (terça a sexta-feira) e JJ4515 (sábado).

A companhia já começou a informar sobre as mudanças para clientes diretos e agências de viagens. Em comunicado, a Latam aponta que “a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”. As obras na pista estarão suspensas apenas nos períodos de festas de fim de ano (entre 21 de dezembro de 2017 e 7 de janeiro de 2018) e do carnaval (entre 7 de fevereiro de 2018 e 18 de fevereiro de 2018).

Os clientes que adquiriram passagens aéreas para os voos remanejados diretamente com a LATAM já estão sendo informados sobre as mudanças. Em paralelo, a companhia também está comunicando as alterações às agências de viagens – mitigando, desta forma, possíveis transtornos aos passageiros que compraram seus bilhetes aéreos por meio de canais indiretos de venda.

A companhia recomenda que os passageiros com viagens programadas no aeroporto de Foz do Iguaçu durante o período utilizem o serviço Status do Voo para verificar a situação das operações.

Os passageiros que queiram reprogramar a sua viagem podem realizar este procedimento diretamente em latam.com. Também podem optar por entrar em contato com a Central de Vendas, Informações, Fidelidade e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570-5700 nas demais localidades do Brasil) ou procurar uma loja da companhia.