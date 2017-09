Latam abre vagas no aeroporto de Foz; veja como concorrer

A Latam, com a intenção de melhorar o atendimento e aumentar as vendas, abriu vagas de emprego para o cargo de agentes de vendas de aeroporto. O profissional será responsável pelo atendimento aos clientes nos aeroportos prestando total auxílio no check-in, embarque e desembarque.

Para concorrer às vagas é necessário ter o ensino médio completo e é desejável estar cursando o ensino superior ou ter concluído a graduação, independente do curso. A Latam exige experiência com atendimento ao cliente ou vendas, mas não é preciso ter trabalhado em companhias aéreas.

As vagas estão abertas para os aeroportos de Belém, Belo Horizonte, Campinas (SP), Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu (PR), Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e Vitória.

Com Portal da Cidade