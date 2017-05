Lar dos Velhinhos é afetado por temporal

O forte temporal que atingiu a região de Foz do Iguaçu no fim da tarde de sábado (13), deixou muitos estragos pela cidade. E, no Lar dos Velhinhos, não foi diferente. A área externa do Lar é bastante arborizada e a situação ficou caótica. Ninguém se feriu, mas o local ficou ‘isolado’, uma vez que os portões de acesso foram bloqueados pelas árvores que caíram.

Um dos locais afetados, foi a mesa de ‘jogos’ dos idosos. A grande mesa de granito quebrou e há sujeira por todo o lado.

Com Massa News