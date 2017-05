LANÇAMENTO OFICIAL DA FARTAL 2017

A 41ª edição da Fartal, festa de comemoração ao aniversário de Foz do Iguaçu, será realizada pela Fundação Cultural entre os 8 e 11 de junho. O lançamento oficial será feito hoje dia 11/5, às 10h, na sala de eventos da Fundação, com recepção para a imprensa.

A equipe de organização está definindo os últimos detalhes da programação, que este ano, terá como principal objetivo destacar o verdadeiro sentido da festa. O evento acontecerá no CTG Charrua com entrada franca. Terá shows nacionais em todos os dias e shows com artistas locais.

Segurança com apoio da PM e da Guarda Municipal deverá garantir a tranquilidade dos visitantes. A Fartal é uma organização da Fundação Cultural e conta com o apoio do Município e parcerias de instituições, entidades e corporações.

Mais informações: Juca Rodrigues (Presidente Fundação Cultural)

2105 1503 e 9 9964-2194

Com PMFI