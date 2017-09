LANÇAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA EM FOZ DO IGUAÇU SERÁ NESTA QUINTA-FEIRA (28)

O lançamento da campanha Outubro Rosa de Foz do Iguaçu será realizado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu na próxima quinta-feira (28), às 17h, no Hotel Bella Itália. Estão convidadas as mulheres participantes dos Clubes de Mães, da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação e a comunidade em geral.

No dia do lançamento haverá palestras educativas, depoimentos de mulheres que enfrentaram o câncer de mama, apresentação de coral, sorteio de muitos brindes durante o evento e o encerramento com coffee break.

O lançamento da campanha é para fazer um chamamento às mulheres da importância de prevenir o câncer de mama e qualquer outra doença. Durante todo mês de outubro as Unidades Básicas de Saúde, de todas as regiões da cidade, estarão realizando atividades diferenciadas de conscientização à prevenção do câncer de mama.

“Nossa expectativa com o lançamento da campanha é de reunir o maior número de mulheres para discutirmos a prevenção ao câncer de mama. E importante destacar que além das atividades e dos exames que serão realizados nas UBS durante o mês de outubro, os atendimentos são feitos o ano todo e as mulheres podem e devem procurar esse atendimento em qualquer época do ano, não só durante outubro que é o mês mundial da campanha. O Importante é a prevenção e é o cuidado com a saúde sempre”, disse a primeira dama, Rosa Maria Jeronymo.

Segundo a primeira-dama, a Prefeitura está realizando a campanha com várias parcerias que tornaram possível o evento da próxima quinta-feira. “O Outubro Rosa é uma realização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, mas temos algumas parcerias, entre elas o Rotary que está ajudando, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e parcerias que são importantes na construção do dia do lançamento e toda campanha”, enfatizou Rosa Jeronymo.

Campanha

O Câncer de mama é um dos que mais matam no Brasil e no mundo. Na década de 1990, nasce o movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O INCA (Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde) participa do movimento desde 2010, promove eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema, assim como produz materiais e outros recursos educativos para disseminar informações sobre prevenção e detecção precoce da doença.

Câncer de mama

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido enquanto outros são mais lentos.

No Brasil, em 2016, foram esperados 57.960 casos novos de câncer de mama. Tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Especificamente no Brasil, esse percentual é um pouco mais elevado e chega a 28,1%. Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.

Com PMFI