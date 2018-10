LANÇADA LICITAÇÃO PARA OBRAS DE GALERIAS DO DISTRITO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL

Por Foz do Iguaçu Destino do Mundo

A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu a licitação para a construção de galerias pluviais no Distrito Empresarial e Industrial. O valor previsto da obra é de R$ 2,7 milhões. Os recursos para a execução dos serviços são provenientes do orçamento da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. O projeto básico foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos.

A construção das galerias pluviais é a primeira de uma série de obras que serão realizadas no Distrito. “As obras de saneamento são antigas reivindicações da ACIFI, do empresariado da área industrial e também da Câmara Municipal. O Governo Chico Brasileiro assumiu esse compromisso e no começo do próximo ano já vamos entregar as obras. Também preveremos recursos orçamentários para investir, no ano que vem, na melhoraria da sinalização de trânsito, iluminação pública e sistema viário”, explica o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Nesta primeira etapa está prevista a execução dos serviços de drenagem em 09 ruas (Berlim, Holanda, Polônia, Itália, Enio Juster, Tenente Eduardo Almedo, José Telles da Conceição, Irani de Garcia e Miguel de Carvalho) e também na Perimetral Leste, nos trechos do Jardim Europa e Área Industrial.

Rede de esgoto

O trabalho de instalação das galerias pluviais pela empresa vencedora será realizado simultaneamente com a Sanepar, que ficará responsável pela instalação da rede de esgoto em toda a área.

A estatal também vai construir uma Estação de Tratamento de Esgoto. A área que será cedida pela Prefeitura para a implantação da estação depende de autorização da Câmara Municipal. O projeto pedindo autorização para cessão do espaço deverá ser encaminhado ao legislativo nos próximos dias.

Recape

De acordo com o secretário de Planejamento e Captação de Recursos, Elsidio Cavalcante, outro investimento do Município na área industrial será o recape asfáltico.

“ O recape asfáltico será feito pela prefeitura em toda a área industrial e deve começar no início do próximo ano, após o término das obras de drenagem e de esgoto”, adianta Cavalcante.

Edital

O recebimento e abertura de envelopes com as propostas dos interessados na execução dos serviços de instalação das galerias pluviais serão realizados no dia 31 de outubro, a partir das 9h, na Diretoria de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal de Foz.

O edital poderá ser solicitado através do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br (não utilizar provedor Hotmail), mediante o fornecimento de Razão Social, CNPJ, nome e telefone para contrato da empresa. Mais informações pelo número 45 2105-1367.

(Com H2Foz)