LAGOS: “COMO É POSSÍVEL QUE A AMÉRICA LATINA NÃO DIGA ‘SOMOS TODOS MEXICANOS’ FRENTE A TRUMP?”

R. Teve momentos muito duros que todos conhecemos, isso afetou o Governo. Mas fez reformas que precisa terminar bem. Tudo caiu sobre ela, agora também os incêndios. Mas é o ano mais quente desde que há registros. E, claro, foi muito mal manejado, mas é fácil dizer.

P. É uma tempestade sobre o Chile? Catástrofes naturais, escândalos de corrupção, afundamento da imagem da política…

R. Sim, claro. Quando vemos que daqueles que tiveram as casas queimadas 170 tinham as recebido porque suas outras casas tinham desabado com o terremoto anterior, olhe que país nós temos. Mas também digo a força com a qual se colocam de pé os chilenos unidos, essa é a parte positiva. É fato que existe uma crispação política enorme, muitas pessoas pensam que ninguém as protege ante os abusos dos poderosos.

P. Política e dinheiro estão perto demais no Chile?

R. Muitos pensam assim, e esse é o viveiro do populismo, aparece uma figura repentina e trás a solução. Pode acontecer no Chile, já vimos. O general Ibánez ganhou em 1952 e seu símbolo era uma escova com a qual iria varrer a classe política chilena. Mas a coisa não andou por alguns bons tombos, ele teria sido um ditador.

P. Guillier, seu grande rival interno, um senador com pouca trajetória política, esse é o populismo do qual fala?

R. Não, ele pertence formalmente a uma coalizão. Outra coisa é que você diga “não tem ideias muito claras, elas não aparecem”. Esse é um debate político, mas ele reconhece sua participação em uma coalizão de partidos. Claro que por essa razão ele é parte do establishment também [risos]. Está tudo aberto porque a abstenção é enorme. Nas comunidades de mais de 100.000 habitantes menos de 30% votaram nas eleições municipais.

P. Por que Guillier lidera as pesquisas?

R. Parece que estão cansados de verem a nós mesmos, e ele é a novidade. É uma resposta muito pouco sofisticada, muito simples. É um desejo de dizer vamos tentar por outro lado, a mesma coalizão mas com um rosto diferente. Mas não é meu estilo criticar. Por isso quando embarquei nisso, com a idade que tenho, disse que não é um demérito perder na democracia. Conhecia as dificuldades, apesar de não ter pensado que era tantas. Recebi telefonemas de amigos meus, que dizem no que eu me meti.

P. Por que está decidido a continuar?

R. Acredito que a política se faz a partir de valores. Em 1990 me diziam por que promove o plebiscito? Não há nenhum ditador que tenha perdido um. Me diziam acredita que esse caminho leva a algum lugar? Nós acreditávamos, todos os chilenos, e fizemos. Se não fosse difícil não seria divertido.

P. E se Piñera voltar?