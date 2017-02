LADRÕES USAM PLACAS PARAGUAIAS EM CARROS ROUBADOS PARA DESPISTAR POLÍCIA

Quadrilhas especializadas no roubo e furto de veículos que agem na região de Foz do Iguaçu, estão usando uma nova estratégia na tentativa de despistar a polícia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os grupos têm usado placas paraguaias em carros brasileiros para cruzar a fronteira sem chamar a atenção.

Em 2016, a PRF apreendeu 146 veículos com placas clonadas ou adulteradas. Destes, 14 estavam com placas estrangeiras irregulares. No primeiro mês de 2017, já foram registrados dois casos semelhantes.

Para evitar este tipo de artimanha, a PRF diz ter reforçado a atenção na Ponte Internacional da Amizade, entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, e nas rodovias da região.

E, a Polícia Civil orienta que todos os casos de furtos e roubos de placas sejam informados aos órgãos de segurança o mais rápido possível.

O vendedor Lulow Kamache conta que foi vítima deste tipo de roubo. Enquanto trabalhava, teve as placas paraguaias do carro levadas pelos bandidos. O prejuízo foi de R$ 2 mil.

Com G1