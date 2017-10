Ladrões furtam três veículos do Ministério da Agricultura em Cascavel

Ladrões furtaram três veículos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em Cascavel, no oeste do Paraná, neste fim de semana. Segundo a Polícia Federal, que investiga o caso, as duas caminhonetes e um automóvel levados estavam no pátio do órgão, que fica na Rua da Lapa, no Jardim Ibirapuera.