LADRÃO NÃO NOTA DELEGADO EM FILA DE MERCADO E É PRESO AO AMEAÇAR CAIXA

Um homem de 25 anos foi preso ao tentar assaltar um supermercado em Prudentópolis, na região central do Paraná. Ele abordou a funcionária do caixa com uma faca e foi surpreendido por um delegado da Polícia Civil, que estava logo atrás esperando para pagar as compras.

Ao perceber o assalto, o delegado apontou a arma, e o assaltante não reagiu e se entregou. O caso foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e foi divulgado pela polícia. Assista ao vídeo.

Segundo a Polícia Civil, o delegado Osmar de Albuquerque Pontes Junior estava caracterizado com a camisa da corporação e com o revólver na cintura. Ao ser abordado, o assaltante largou o dinheiro que tinha pego do caixa e a faca que usou para ameaçar a funcionária. Ninguém ficou ferido.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (20) e as imagens foram divulgadas pela polícia nesta terça.

