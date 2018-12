LA JUSTICIA CONFIRMÓ LAP PRISIÓN PREVENTIVA DE THOMAS

Los Magistrados de la causa de los cuadernos de las supuestas coimas ratificaron este jueves la prisión preventiva de Oscar Thomas

El Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamientos con prisión preventiva del ex director ejecutivo de Yacyretá Oscar Thomas, como miembro de asociación ilícita.

Se realiza en el marco de las confirmaciones de la Cámara Federal de la mayoría de los procesamientos que había dictado el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las presuntas coimas.

La Cámara porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La confirmación del procesamiento de la ex mandataria era el hecho judicial al cual el juez federal Claudio Bonadio había dejado supeditado un nuevo pedido de desafuero contra la ex mandataria.

La sala I de la Cámara Federal ratificó además el procesamiento y la prisión preventiva para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López y el ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, todos ya detenidos, como organizadores de la asociación ilícita.

(Com Misiones Cuatro)