La justicia argentina para otra vez la detención de Martín Villa

La justicia argentina ha anulado por segunda vez la orden dictada por la juez de Buenos Aires María Servini de detener al exministro español Rodolfo Martín Villa para tomarle declaración por la muerte de cinco obreros en Vitoria en los sucesos del 3 de marzo de 1976. La Cámara de Apelación sostiene en un auto que carece de fundamento el argumento de la juez Servini, quien en julio pasado ya sufrió un primer varapalo.

Los magistrados resaltan que en el sumario hay constancia de que el exministro ha pretendido dar su versión de los hechos y se ha ofrecido a colaborar en la investigación. Subrayan también que si Martín Villa no ha declarado no es porque se haya negado sino porque las autoridades españolas no concedieron su extradición. Por todo ello, los jueces censuran a la juez Servini, quien ya ha recibido varias advertencias en esta investigación.

De acuerdo con las indicaciones de la Cámara de Apelación, Martín Villa podrá declarar en libertad y la juez imponerle una fianza con arreglo a las pautas y limitaciones que establece la legislación argentina, así como otras obligaciones procesales.