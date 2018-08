KNIFEMAN MATA MÃE, IRMÃ EM ATAQUE NO SUBÚRBIO DE PARIS

Um homem com problemas psiquiátricos esfaqueou sua mãe e sua irmã no subúrbio de Trappes, em Paris, na quinta-feira, e feriu gravemente uma terceira pessoa, informou o ministro do Interior francês, Gerard Collomb.

O homem de 36 anos lançou seu ataque em uma rua em plena luz do dia antes de se refugiar em uma casa. Ele foi morto a tiros pela polícia quando correu na direção deles de maneira ameaçadora, disse o ministro.

“Parece que o criminoso teve sérios problemas psiquiátricos”, disse Collomb a repórteres em Trappes.

“Ele era conhecido (pela polícia) por defender o terrorismo, mas parece que ele era uma pessoa perturbada, e não alguém que poderia responder a pedidos de ação de organizações terroristas como Daesh”, disse ele, usando a sigla em árabe para Estado Islâmico.

Collomb disse que os promotores de combate ao terrorismo não estavam neste estágio encarregados da investigação, mas estavam acompanhando-a de perto.

Trappes é uma cidade de baixa renda localizada nos afluentes subúrbios ocidentais de Paris. Dezenas de jovens radicalizados da cidade de cerca de 30.000 habitantes partiram para a Síria.

O líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, em seu primeiro discurso em quase um ano, pediu aos seguidores que continuem lutando apesar das derrotas em campo de batalha, de acordo com uma gravação de áudio publicada na mídia do grupo na quarta-feira.

O Estado Islâmico rapidamente assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas não forneceu qualquer evidência de ligação com o homem da faca.

A BFM TV disse que o atacante gritou “Allahu Akbar”, mas a polícia não pôde confirmar isso, e eles disseram que os investigadores estavam investigando se isso era uma briga de família.

(Com Reuters)