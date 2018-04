BRASIL EMITIU PASSAPORTE PARA NORTE-COREANO KIM JONG-UN, CONFESSA ITAMARATY

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou que a Polícia Federal emitiu passaportes brasileiros para o líder da Coreia do Norte Kim Jong-un e seu pai, Kim Jong-il, em fevereiro de 1996.

Em 1996, as normas para a emissão do passaporte não exigiam a apresentação de documento de identidade “caso o interessado apresentasse passaporte anteriormente expedido”.

O Itamaraty informou que a Polícia Federal é que deve responder pela emissão destes documentos no Brasil, mas a instituição ainda não se manifestou sobre o caso.

Documentos para Kim foram emitidos para Kim Jong-un e seu pai, Kim Jong-il, pela embaixada brasileira em Praga (República Tcheca), com os nomes Josef Pwag e Ijong Tchoi



Confira a reposta do MRE na íntegra:

Realizada a pesquisa nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores, verificou-se que os passaportes em nome de JOSEF PWAG e de IJONG TCHOI foram emitidos regularmente pela Embaixada do Brasil em Praga, em 26 de fevereiro de 1996, com validade até 25 de fevereiro de 2006, em substituição a passaportes anteriores emitidos no Brasil.

Segundo o as normas em vigor à época, para a concessão de novo passaporte comum, era dispensada a apresentação de documento de identidade, caso o interessado apresentasse passaporte anteriormente expedido.

(Com Agências)