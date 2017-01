JUSTIÇA VAI REVISAR PROCESSOS DE 30 MIL PRESOS NO PARANÁ

Trinta mil processos de presos no Paraná serão revisados pela Justiça estadual. O esforço concentrado de todas as varas foi determinado após reunião dos presidentes dos Tribunais de Justiça do país com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia. O trabalho começou pelas unidades prisionais da Região Metropolitana de Curitiba.

Serão examinados os processos de presos provisórios (10 mil), que são aqueles sem sentença condenatória, e processos relacionados a detentos que cumprem pena estipulada pelo Judiciário (20 mil).

O prazo para conclusão deste trabalho é 17 de fevereiro deste ano, e o resultado será divulgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

O desembargador Ruy Muggiati, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Paraná do TJ-PR, explicou que a revisão tem o objetivo de verificar se algum detento tem direito à remição, livramento condicional ou progressão de pena, por exemplo.

“É fazer com que aquilo que depende do Judiciário em relação a todas as pessoas que estão presas esteja totalmente em dia para que não haja nenhuma situação prisional que dependa da intervenção do Judiciário para que ela seja resolvida, para que ele [o preso] possa receber algum benefício”, disse o desembargador.

Sistema penitenciário e ressocialização

Na avaliação de Muggiati, o sistema penitenciário do Paraná, quando se fala em execução de penas em regime fechado e semiaberto, está preservado. “Não da melhor maneira, não de uma maneira ideal, no entanto, está preservado. A superlotação não excede 10% ou um pouquinho mais de 15%”.

Isso é, de acordo com o desembargador uma vantagem, porque em casos de superlotação os riscos são maiores, em especial, em situações de rebelião com risco de perdas de vidas e patrimonial.

“No entanto, ocorre um excesso que ainda não permite com que o sistema possa proporcionar para todos os presos que cumprem as penas todas aquelas condições previstas na Lei de Execução Penal. Então, isso precisa ser enfrentado. Todos precisam trabalhar, todos devem poder estudar, aprender uma profissão, ter uma ocupação durante todo o período de pena para que não seja um período perdido”, ressaltou o desembargador Muggiati.

De acordo com ele, nas unidades onde os presos trabalham, o clima é diferenciado a ponto de o preso passar por um processo de reconstrução de si mesmo.

O desembargador destaca a importância de se ter um sistema carcerário organizado e capaz de ressocializar aqueles que cometeram crimes.

“Não pode ficar em um nível muito baixo estas ofertas. Elas custam? Não é custo, é puro investimento. Se você não faz isso, o preso vai pelo caminho contrário. A falta de um tratamento humanizado leva, gradativamente, a um tratamento que degrada”.

Em um cenário de abandono por parte do poder público, ao não garantir um ambiente capaz de recuperar os presos, o que se estabelece é uma universidade do crime, segundo o desembargador.

“Aquela pessoa, neste tratamento, a tendência é reincidir. Ela vai sair pior do que entrou. Então, o custo vai ser muito maior. Ela vai retornar (…), e a estrutura vai estourar. E você começa a ir à direção de que aquilo vira a escola do crime, a universidade do crime”.

Fuga na PEP I

Nesta quinta-feira (19), 22 presos que conseguiram fugir da Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I) seguem foragidos.

Um grupo de 28 presos escaparam na madrugada de domingo (15). A fuga aconteceu depois de uma explosão que abriu um buraco em um dos muros da unidade. Cinco presos foram mortos em confronto com a Polícia Militar.

Com G1