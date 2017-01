JUSTIÇA SUSPENDE ORDEM DE TRUMP PARA DEPORTAR IMIGRANTES E REFUGIADOS

Entre os que foram barrados no embarque, um cientista iraniano que vinha com uma bolsa para estudar em Harvard, uma família síria que vinha como refugiada, um iraniano estudante de doutorado na Universidade Yale, cinco iraquianos e um iemenita no aeroporto do Cairo. Embora tivessem vistos, foram obrigados a voltar para seus países de origem.

O decreto vai impedir que o diretor iraniano Asghar Farhadi, que venceu o Oscar pelo filme “A Separação” que concorre ao prêmio deste ano com “O Apartamento“, vá a Los Angeles para participar da cerimônia em fevereiro.

O veto está sendo aplicado também a pessoas que têm autorização para morar nos EUA, o “green card“.

Ao assinar o decreto, Trump evocou os atentados de 11 de setembro em Nova York, em 2001 –mas a maioria dos 19 terroristas eram da Arábia Saudita, e os outros eram do Líbano, Egitos e Emirados Árabes– todos países que estão fora do veto do decreto, e cujos indivíduos não estão barrados nos EUA.

IRÃ

No sábado (28), o governo iraniano classificou a medida de Trump como “uma afronta ao mundo islâmico e à nação iraniana” e prometeu que irá retaliar, impedindo a entrada de cidadãos americanos no país.

Em 2015, segundo dados do Departamento de Segurança Interna dos EUA, foram concedidos vistos de não imigrantes para 35.266 iranianos entrarem nos EUA, 21.381 iraquianos, 16.010 para a Síria, 5.549 para o Iêmen, 4.792 para o Sudão, 2.879 para a Líbia e 359 para Somália. Os países já fazem parte de uma lista que exige verificação detalhada dos antecedentes dos requerentes de visto, e os iranianos tem taxa de recusa de 40%.