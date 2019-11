JUSTIÇA EUROPÉIA FORÇA ISRAEL A INDICAR A ORIGEM DOS PRODUTOS DOS TERRITÓRIOS OCUPADOS

A decisão visa distinguir entre exportações produzidas dentro e fora das fronteiras reconhecidas

Os alimentos provenientes dos territórios ocupados por Israel devem incluir no rótulo uma menção ao seu local de origem e, se necessário, especificar que provém de uma colônia israelense, como o Tribunal de Justiça da União Européia determinou na terça-feira. O Tribunal de Luxemburgo rejeita as demandas dos produtores israelenses diante de uma decisão da França ao considerar que as Colinas de Golã e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, são “territórios” com “um status internacional próprio e distinto” de Israel. Com o direito internacional em mãos, os juízes europeus determinam que os consumidores podem ser “enganados” se a rotulagem não especificar a origem específica e o fato de ser um acordo, pois eles podem pensar que foi preparado por um produtor palestino ou sírio.

A decisão resolve um confronto entre a Organização Judaica Europeia e as vinícolas de Vignoble Psgot com o Ministério das Finanças francês, que em 2016 aprovou um regulamento sobre como os produtos das Colinas de Golã e da Cisjordânia devem ser rotulados, incluindo Jerusalém Oriental. Como não faziam parte de Israel, de acordo com o direito internacional, o Ministério francês considerou que eles deveriam indicar com precisão a origem desses alimentos . Mas isso não foi suficiente no caso de assentamentos. O regulamento estipulava que, nessas mercadorias, deveria ser mencionada essa ocupação, para que elas fossem apresentadas com a denominação “produto das Colinas de Golã (assentamento israelense)” ou “produto da Cisjordânia (assentamento israelense)” .

As vinícolas de Vignoble Psgot, localizadas ao norte das montanhas de Jerusalém, e a Organização Judaica Européia recorreram ao Conselho de Estado francês, que decidiu submeter questões ao Tribunal do Luxemburgo para uma decisão preliminar . A justiça europeia apoia a decisão do Ministério das Finanças francês. “Os alimentos originários de um território ocupado pelo Estado de Israel devem não apenas conter a indicação desse território, mas também, caso venham de um assentamento israelense localizado nesse território, a indicação dessa origem”.

A legislação comunitária exige que um produto especifique o país ou o local de origem quando sua omissão possa induzir o consumidor em erro e que essa designação não seja enganosa. A decisão argumenta que no direito da UE o termo “país” é equiparado a “estado”, isto é, uma “entidade soberana que exerce, dentro de seus limites geográficos, a plenitude dos poderes reconhecidos pelo direito internacional. ” No entanto, lembre-se do uso do conceito “territórios”, definido em casos anteriores no Saara Ocidental. São “entidades” que “mesmo sob a jurisdição ou responsabilidade internacional de um Estado, têm, de acordo com o direito internacional, estatuto próprio e distinto desse Estado”.

Questões “éticas”

A Corte considera que, de acordo com o Direito Internacional Humanitário, as Colinas de Golã e a Cisjordânia estão “sujeitas a uma jurisdição limitada do Estado de Israel”, que “atua como uma potência ocupante”. Mesmo assim, ele acrescenta que esses territórios têm “um status internacional próprio e diferente daquele daquele Estado”. Especificamente, a decisão lembra que a Cisjordânia é um território cujo povo, o palestino, “goza do direito à autodeterminação” e as colinas de Golã “fazem parte” da Síria. Portanto, o Tribunal do Luxemburgo considera que a indicação de que a origem desses produtos é Israel “poderia induzir os consumidores em erro” e concorda que a indicação do “território de origem” dos alimentos “não pode ser omitida”.

O parecer analisa, em segundo lugar, se esses produtos também precisam especificar que é um “acordo israelense” para não enganar os consumidores. E, novamente, ele está certo novamente na França. O tribunal lembra que os acordos violam o direito internacional e que essa política foi condenada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Se a comida apenas tomou o lugar de origem, justificam os juízes, os clientes podem pensar que ela foi produzida por um produtor palestino ou sírio. Portanto, a omissão que vem de um “assentamento israelense” pode ser “enganosa”.

Os juízes acrescentam outro argumento, de natureza ética, para provar que a França está certa. E é que um consumidor pode decidir não adquirir esse alimento se souber que é proveniente de um “acordo estabelecido que viola as normas do direito internacional”. Portanto, o Tribunal conclui que esses alimentos não devem apenas levar a indicação de “território ocupado”, mas também especificar se são provenientes de um assentamento.

