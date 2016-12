JUSTIÇA DO PR NEGA PEDIDOS PARA QUE VEREADORES PRESOS TOMEM POSSE

A Justiça negou os pedidos de liberdade para cinco vereadores de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, presos preventivamente durante a 5ª fase da Operação Pecúlio e que foram reeleitos para um novo mandato a partir de 1º de janeiro de 2017.

Como o judiciário está em recesso, o juiz de plantão Alessandro Motter declarou em uma das decisões que “não vislumbra a urgência necessária para deliberar acerca do pedido, neste período excepcional”.

A posse dos vereadores será no domingo, às 14h. São nove eleitos e outros seis reeleitos. Os que estão presos terão 15 dias, a partir de domingo, para comparecer à Câmara Municipal e tomar posse. Caso eles não sejam soltos ou não consigam uma decisão judicial favorável, a Mesa Diretora da Câmara decidirá se convoca ou não os suplentes. Por enquanto, apenas dez vereadores devem assumir o cargo.

A sessão para definir o novo presidente da Câmara será conduzida por Nanci Rafagnin (PDT), a vereadora com mais idade entre os eleitos. Além do presidente, serão escolhidos os primeiro e segundo vice-presidentes e os primeiro e segundo secretários.

Na hipótese de dez vereadores participarem da sessão, a chapa vencedora precisa de no mínimo oito votos. Se o número não for alcançado, será aberta uma segunda votação. Neste caso, vence a chapa que somar a maioria simples dos votos, como por exemplo 6 a 4 ou 7 a 3. Um novo empate obriga a uma terceira votação. Se a situação persistir, o vereador mais velho é declarado presidente.

Sem prefeito

Com a indefinição política da cidade, o novo presidente da Câmara deve se licenciar do cargo para assumir a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Paulo Mac Donald (PDT), que somou a maioria dos votos nas eleições para prefeito, teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por causa de condenações por improbidade administrativa. Foram determinadas, portanto, novas eleições para prefeito, ainda sem data definida.

Na sexta-feira (23), o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, negou um pedido de liminar de Paulo Mac Donald para ser diplomado ao cargo de prefeito de Foz do Iguaçu. O candidato impugnado aguarda o julgamento de um recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A transmissão do cargo de prefeito está marcada para segunda-feira (2), às 8h.

