JUSTIÇA DECIDE SOLTAR 5 POLÍTICOS DE FOZ SUSPEITOS DE DESVIO DE DINHEIRO

O Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, concedeu habeas corpus a quatro ex-vereadores e um vereador de Foz do Iguaçu, investigados por desvio de dinheiro público. O grupo foi preso no dia 15 de dezembro na Operação Pecúlio da Polícia Federal.

Além deles, também deixou a prisão o ex-assessor do ex-prefeito Reni Pereira (PSB), Juarez Silveira dos Santos. Ele foi solto, mas recebeu uma tornozeleira eletrônica. Além disso, fica proibido de exercer função pública e contatar com outros investigados.

A decisão, da 7ª Turma do tribunal, concedeu parcialmente o habeas corpus aos réus que eram vereadores, mas não se reelegeram em 2016. São eles: Fernando Henrique Duso, Paulo Ricardo da Rocha, Hermógenes de Oliveira e Paulo Cesar Queiroz

Os quatro ex-vereadores tiveram a prisão substituída por medidas cautelares como o pagamento de fiança de R$ 100 mil, proibição de contato com os outros réus e de acesso à prefeitura de Foz do Iguaçu.

Entre os vereadores reeleitos, apenas Rudinei Moura teve o habeas corpus concedido parcialmente devido à situação da esposa, que perdeu o bebê que esperavam e se encontra internada no Hospital de Clínicas de Curitiba. Ele deverá pagar fiança de R$ 100 mil e afastar-se da função pública até o julgamento da ação, além das outras sanções também arbitradas aos réus soltos.

Três vereadores tiveram habeas negado

Os vereadores reeleitos Edílio Dall’Agnoll, Darci Siqueira e Luiz Augusto Queiroga tiveram o habeas corpus negado por unanimidade pela turma. O desembargador federal Márcio Antônio Rocha, relator da decisão, entendeu que, caso fossem libertados, poderiam voltar a exercer a função pública e reincidir.

A vereadora Anice Gazzaoui teve o processo suspenso a pedido da defesa que apresentará novo habeas com nova documentação anexada. Os processos correm em segredo de Justiça.

