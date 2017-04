Justiça concede liberdade provisória e determina fiança para cinco presos da Carne Fraca

A investigação começou em irregularidades verificadas na Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Paraná (SFA/PR) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu cinco denúncias, citando 60 pessoas. Josegrei tornou 59 rés.

“No presente momento e com os elementos de convicção até agora amealhados, não se mostra indispensável a manutenção de suas prisões preventivas, sendo, portanto, suficiente para a garantia da ordem pública e econômica a adoção de medidas cautelares diversas do encarceramento”, diz trecho da decisão, que é da noite de quarta-feira (26).

Além do pagamento de fiança, os suspeitos terão que cumprir outras medidas. Eles estão proibidos de deixar o país e devem comparecer a todos os atos do inquérito e do processo. No caso de Josenei Manoel Pinto e Sebastião Machado Ferreira , segundo o juiz, ele devem se afastar dos cargos de fiscal agropecuário pelo prazo inicial de seis meses. Os dois estão proibidos de entrar em estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal e em repartições públicas do Ministério da Agricultura, salvo quanto intimados.