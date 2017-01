JUSTIÇA CONCEDE LIBERDADE A ANALISTA DA RECEITA PRESO NA OPERAÇÃO PECÚLIO

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre (RS), concedeu liberdade provisória ao agente da Receita Federal Luiz Antônio Pereira na quinta-feira (5). O fiscal foi preso preventivamente no dia 15 de dezembro de 2016, durante a 5ª fase da Operação Pecúlio.

Ele é apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como sócio-administrador de duas empresas terceirizadas que contratavam com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, além de oferecer e pagar vantagens indevidas a membros de uma organização criminosa instalada na administração local e a vereadores do município.

Luiz Antônio Pereira deverá ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica e não poderá ter contato com pessoas ligadas à prefeitura.

Na justificativa, o desembargador Luiz Fernando Penteado concedeu liberdade provisória ao analista por conta de problemas de saúde.

A defesa de Luiz Antônio alega que não existem provas de nenhum pagamento ou de que valores tenham sido oferecidos a vereadores de Foz do Iguaçu. O advogado disse ainda que o auditor não é sócio das empresas citadas.

5ª fase

Na 5ª fase da Operação Pecúlio foram presos temporária e preventivamente 27 suspeitos, entre eles 12 dos 15 vereadores da cidade, empresários e agentes políticos. Até quinta-feira, apenas um dos mandados de prisão ainda não havia sido cumprido, o expedido contra o advogado Túlio Bandeira.

Dos 19 presos preventivos, 15 permanecem na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu e a vereadora Anice Gazzaoui continua presa em uma sala do Batalhão da Polícia Militar. Quatro são monitorados por tornozeleira eletrônica.

Operação Pecúlio

As investigações da PF que levaram à deflagração da Operação Pecúlio, no dia 19 de abril, indicam um esquema de corrupção na Prefeitura de Foz do Iguaçu envolvendo fraudes em licitações para a contratação de obras e de serviços na área da saúde.

De acordo com o MPF, a organização criminosa era comandada pelo prefeito afastado Reni Pereira (PSB), que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. Doze presos preventivamente deixaram a prisão depois de assinarem acordos de delação premiada. Além de empresários e do prefeito, foram presos secretários, diretores e servidores de carreira.

No total, três dos 85 réus da ação penal que resultou da operação permanecem presos. Eles respondem, entre outros, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraude em licitações.

