JUSTIÇA AUTORIZA POSSE DE VEREADORES PRESOS DURANTE A OPERAÇÃO PECÚLIO

Quatro dos cinco vereadores de Foz do Iguaçu, reeleitos para a atual legislatura e presos durante a 5ª fase da Operação Pecúlio, da Polícia Federal, receberam a autorização da Justiça para tomar posse dos cargos. Darci Siqueira “DRM” (PTN), Edílio Dall’Agnol (PSC), Luiz Queiroga (DEM) e Anice Gazzaoui (PTN) devem ser escoltados até a Câmara de Vereadores para o ato de posse e depois retornar à cadeia.

No dia 15 de dezembro, 12 dos 15 parlamentares de Foz do Iguaçu foram presos. Dois deles temporariamente por cinco dias e o restante preventivamente, quando não há prazo para serem liberados. Destes, cinco foram reeleitos e deveriam ter assumido os cargos no dia 1º de janeiro, porém a Justiça havia se negado a analisar os pedidos feitos durante o recesso de fim de ano.

Entre os reeleitos, também aguarda a decisão da Justiça para tomar posse Rudinei de Moura (PEN).

As decisões em favor dos vereadores foram assinadas pela juíza da Vara de Execuções Penais, Juliana Arantes Zanin.

“Tem-se por certo que o requerente foi eleito por voto popular, e não há qualquer impeditivo legal, neste momento processual, de que o detento seja escoltado até a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu para assinatura do termo de posse. Importante ressaltar que a manutenção ou não da prisão preventiva é matéria atinente à Justiça Federal, e a perda ou não de mandato eletivo é de competência da Mesa da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu”, destacou a magistrada na decisão em benefício de Edílio Dall’Agnol.

A vereadora Anice foi levada do Batalhão da Polícia Militar, onde está presa em uma sala, no início da tarde para a Câmara Municipal. Ela assinou os documentos de posse diante de um servidor da Casa. O presidente, Rogério Quadros, não acompanhou a oficialização.

“Este foi apenas o primeiro passo da defesa. Vamos fazer a partir de agora, com a posse, a decretação da inocência dela. Os criminosos colaboradores da Justiça que declararam serem culpados e estão apontando terceiros, eles sim, vão responder pelos atos deles. Falaram bobagem. Palavra de delator sem provas não tem validade jurídica. A população de Foz do Iguaçu e região pode confiar que ela [a vereadora Anice] sairá de cabeça erquida deste episódio. Não há qualquer prova que a ligue a qualquer ilícito penal“, observou o advogado da parlamentar, Elias Mattar Assad.

De acordo com o advogado Silvio Alvarenga, que defende Edílio e Darci a posse dos demais deve ser oficializada até domingo (15), conforme o prazo legal, e precisa ser acordada entre o diretor do presídio e o presidente da Câmara.

“Eles têm o direito líquido e certo de assumir o cargo para o qual foram eleitos. A juíza entendeu que não houve nenhuma irregularidade na eleição e durante a campanha. Eles já foram diplomados e agora precisam tomar posse. Além disso, os dois têm todos os requisitos necessários para responder ao processo em liberdade”, comentou ao destacar que está tentando revogar a prisão de ambos.

Investigações

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o grupo é investigado por suspeitas de receber uma espécie de “mensalinho” em troca de apoio político para projetos de interesse do Executivo. O MPF apura ainda denúncias de indicação de nomes de familiares dos parlamentares para cargos na prefeitura e em empresas terceirizadas.

Outro esquema seria o de recebimento de propina para privilegiar o pagamento de empresas com contratos com a administração local envolvendo o então presidente da Câmara, Fernando Duso (PT).

Operação Pecúlio

As investigações da PF que levaram à deflagração da Operação Pecúlio, no dia 19 de abril de 2016, indicam um esquema de corrupção na Prefeitura de Foz do Iguaçu envolvendo fraudes em licitações para a contratação de obras e de serviços na área da saúde.

De acordo com o MPF, a organização criminosa era comandada pelo prefeito afastado Reni Pereira (PSB), que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. Doze presos preventivamente deixaram a prisão depois de assinarem acordos de delação premiada. Além de empresários e do prefeito, foram presos secretários, diretores e servidores de carreira.

No total, três dos 85 réus da ação penal que resultou da operação permanecem presos. Eles respondem, entre outros, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraude em licitações.

