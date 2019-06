JUSTIÇA AUTORIZA EX-DEPUTADO CARLI FILHO A CUMPRIR PENA COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

A Justiça autorizou o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho a cumprir pena em casa, monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão foi proferida nesta sexta (31) pela juíza Liliane Graciele Breitwisser

Ele está preso desde terça (28) na Penitenciária Industrial de Guarapuava, quando se entregou para cumprir pena na Vara de Execuções Penais de Guarapuava. A expectativa é que Carli Filho deixa a penitenciária por volta das 18 horas.

Com a decisão, Carli Filho não pode sair da cidade sem autorização prévia e deve permanecer na sua residência entre 21h e 6h, inclusive aos fins de semana e feriados. Ele também deve manter distância de, no mínimo, 100 metros das unidades prisionais do município, e não pode mudar de endereço ou telefone sem comunicação prévia.

Carli Filho foi condenado a sete anos, quatro meses e 20 dias de prisão por duplo homicídio com dolo eventual pelas mortes de Gilmar Rafael Souza Yared e Carlos Murilo de Almeida em um acidente de trânsito em 2009, em Curitiba.

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) deu parecer favorável para o uso da tornozeleira e justificou a decisão alertando sobre a falta de vagas no sistema penitenciário de Guarapuava para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

A família Yared – “Com a decisão da Vara de Execuções Penais, autorizando ao apenado o monitoramento, com uso de tornozeleiras, espera a família da Vítima Yared que se cumpra com rigor e que passe ele, com aproveitamento, pela pedagogia da Justiça”, diz em nota o advogado da família Yared, Elias Mattar Assad.

