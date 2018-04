JUSTIÇA ARGENTINA CONVOCA 49 POLÍTICOS E EMPRESÁRIOS NO CASO ODEBRECHT NO PAÍS

A lista de acusados foi divulgada em Buenos Aires. Ex-ministros e homens de negócios da Argentina começarão a declarar em junho, na capital argentina, por supostas propinas recebidas por obras no país.

Com a ajuda de propinas (aqui chamadas de ‘coimas’), a Odebrecht teria sido favorecida para realizar a infraestrutura para o ‘Trem Sarmiento’, avaliada em US$ 3 bilhões em 2006, durante o governo do ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

No âmbito da Lava Jato, a Odebrecht teria reconhecido o pagamento de US$ 35 milhões para autoridades argentinas para conseguir obras no país.

O caso do Sarmiento já era conhecido. A novidade é a decisão do juiz federal do caso, Marcelo Martínez De Giorgi, de marcar a data para os depoimentos. A fila de acusados inclui o ex-ministro do Planejamento do kirchnerismo (2003-2015), Julio De Vido, o ex-secretário de Transportes, Ricardo Jaime, o ex-secretário de Obras Públicas, José López, e o empresário Angelo Calcaterra, que era até o ano passado o principal acionista da empreiteira argentina IECSA.

Convento

Calcaterra é primo do presidente Mauricio Macri. De Vido era homem forte do kirchnerismo. Jaime adorava passar férias no Brasil, onde tinha um iate em Florianopólis que acabou confiscado numa praia do Uruguai tempos atrás. López ficou famoso, em 2016, ao ser flagrado por uma câmera jogando bolsas abarrotadas de dólares para dentro de um convento. Ele foi filmado de madrugada jogando o dinheiro do muro do convento. De Vido, Jaime e López estão presos. O caso Odebrecht seria mais um na relação de problemas que eles acumulam com a Justiça.

Numa conversa recente com o Clarín em Português no Brasil, uma fonte da empresa brasileira disse que a empreiteira já teria entregado “todas as provas” à Justiça argentina e que “não entendia” porque a investigação não avançava na Argentina.

Os tentáculos das irregularidades cometidas e confirmadas pela empresa envolvem vários países da América Latina.

Agora, na Argentina, a partir de e-mails e outras supostas provas, a Justiça teria detectado 21 irregularidades.. Entre os citados nesta etapa está o empresário Marcelo Odebrecht, que cumpre prisão domiciliar na sua casa no Morumbi, em São Paulo.

Por questões legais, Marcelo Odebrecht não prestaria depoimento na Argentina. Os acusados serão interrogados entre os dias 6 de junho e 17 de outubro.

(Com El Clarín)