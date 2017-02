JUSTIÇA ACEITA DENÚNCIA, E 98 PESSOAS TORNAM-SE RÉS NA OPERAÇÃO PECÚLIO

O juiz federal Mateus Gaspar aceitou, no fim da tarde desta segunda-feira (6), denúncia contra 98 pessoas envolvidas nas fases 5 e 6 da Operação Pecúlio, que investiga corrupção na Prefeitura de Foz de Iguaçu, no oeste do Paraná.

Agora, os investigados passam a ser réus no processo. Entre eles, estão o ex-prefeito Reni Pereira (considerado pelo Ministério Público o líder da organização criminosa), vereadores eleitos, ex-vereadores, empresários e funcionários públicos.

Entre os crimes imputados, estão corrupção passiva e ativa, oferecimento de vantagem indevida, irregularidades em licitações e usurpar o exercício de função pública, por exemplo.

No despacho, o magistrado ressalta a “existência de prova da materialidade e indícios de autoria” dos crimes. Ele cita delações premiadas como “indício suficientes de autoria para fins de recebimento da denúncia“.

Os réus têm, a partir desta segunda, prazo de dez dias para apresentar defesa prévia à Justiça.

Esta é a segunda vez que Reni Pereira torna-se réu em processos da Operação Pecúlio. Em setembro de 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, aceitou denúncia contra ele pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, usurpação de função pública, fraudes a licitações, formação de organização criminosa, coação no curso de inquérito policial e da ação penal.

O G1 não conseguiu contato com a defesa do ex-prefeito. Quando a denúncia foi oferecida, o advogado dele, Rodrigo Sanches, disse que enfrentaria as acusações no âmbito do processo e que tudo está apoiado apenas nas palavras de delatores.

Denúncia

A denúncia é resultado da 5ª e 6ª fases da Operação Pecúlio, batizadas de Nipoti 1 e 2. Conforme as investigações, os acusados participavam de uma organização criminosa, liderada por Reni Pereira, com pagamento de “mensalinho” aos parlamentares em troca de apoio político ao ex-prefeito. Há indícios de negociações para a não instalação ou arquivamento de comissões parlamentares de inquérito e aprovação ou rejeição de projetos.

Além de receber propina, os parlamentares ainda indicavam nomes de parentes para ocuparem cargos no Executivo e em empresas terceirizadas, por isso a relação com o nepotismo, que deu nome à operação.

Há ainda a suspeita de que os agentes públicos recebiam propina para privilegiar o pagamento de empresas com contratos com a administração municipal.

Operação Pecúlio

As investigações da PF que levaram à deflagração da Operação Pecúlio, no dia 19 de abril de 2016, indicam um esquema de corrupção na Prefeitura de Foz do Iguaçu envolvendo fraudes em licitações para a contratação de obras de pavimentação e de serviços na área da saúde.

De acordo com o MPF, a organização criminosa era comandada pelo prefeito afastado Reni Pereira (PSB), que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. Doze presos preventivamente deixaram a prisão depois de assinarem acordos de delação premiada. Além de empresários e do prefeito, foram presos secretários, diretores e servidores de carreira.

Além dos vereadores, três dos 85 réus da ação penal que resultou da operação permanecem presos. Eles respondem, entre outros, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraude em licitações.

Com G1