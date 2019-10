JULGAMENTO DOS ‘PROCÉS’: SENTENÇAS DE 9 A 13 ANOS PARA JUNQUERAS E OS DEMAIS LÍDERES POR SEDIÇÃO E PECULATO

O tribunal superior exclui a rebelião, mas impõe sentenças de prisão para o ex-vice-presidente da Generalitat, Romeva, Rull, Forn, Forcadell, Turull, Bassa, Sànchez e Cuixart e desativa os três réus por desobediência

A Suprema Corte impôs sentenças de 9 a 13 anos de prisão aos nove líderes independentes condenados por sedição no processo de julgamento . O ex-presidente da Generalitat Oriol Junqueras enfrenta a penalidade mais alta, 13 anos, por um crime de sedição na mediação (quando um crime é um meio necessário para o cometimento de outro) com peculato.

Dos outros oito réus em prisão preventiva, três ex-conselheiros (Raül Romeva, Jordi Turull e Dolors Bassa) foram condenados por sedição e peculato a 12 anos de prisão; os outros dois (Josep Rull e Joaquim Forn) foram afastados do crime de peculato e o tribunal impôs 10 anos e meio de prisão. A ex-presidente do Parlamento, Carme Forcadell, foi condenada a 11 anos e meio por um crime de sedição. Por esse mesmo crime, uma sentença de nove anos foi imposta aos líderes do ANC e Òmnium, Jordi Sànchez e Jordi Cuixart.

Os únicos três réus que foram julgados em liberdade (ex-conselheiros Santi Vila, Carles Mundó e Meritxell Borràs) foram condenados a um ano e oito meses de desqualificação especial e dez meses de multa com uma taxa de 200 euros por dia. Todos os três foram absolvidos de desviar fundos públicos. O tribunal superior descartou o crime de rebelião, o mais grave dos solicitados pelo Ministério Público.

A Suprema Corte considera que provou que durante o outono de 2017 “episódios incontestáveis ​​de violência” foram registrados na Catalunha, mas acredita que estes não são suficientes para condenar os líderes da independência pela rebelião, conforme avançou este jornal. “A violência deve ser uma violência instrumental, funcional, pré-ordenada diretamente, sem etapas intermediárias, para fins que incentivem a ação dos rebeldes”, diz o tribunal, que também acredita que as brigas na Catalunha não foram suficientes para “impor a independência de fato” e revogar a Constituição. “Em outras palavras, é violência alcançar a secessão, não violência criar um clima ou um cenário em que novas negociações se tornem mais viáveis”, diz o tribunal.

Como prova de que a violência não fazia parte estrutural do plano, os magistrados lembram que “uma decisão do Tribunal Constitucional” foi suficiente para que as leis aprovadas pelo Parlamento não fossem aplicadas e apenas “a mera exibição de algumas páginas do Diário Oficial do Estado ”, que publicou a aplicação do artigo 155 da Constituição, para que alguns dos réus fugissem e os que ficaram na Espanha desistissem“ incondicionalmente da aventura que haviam empreendido ”.

O tribunal presidente Manuel Marchena tomou a qualificação jurídica que levou o julgamento, o Bar Estado, sedição, entendendo que os líderes proceseles não instigaram atos de violência como parte de seu plano secessionista, embora mobilizassem cidadãos “em uma revolta pública e tumultuada” para impedir a aplicação de leis e impedir o cumprimento de decisões judiciais. O tribunal observa que todos os réus estavam cientes “da inviabilidade legal manifesta de um referendo de autodeterminação” e, apesar disso, eles o ofereceram ao público como “a atração para uma mobilização que nunca levaria à criação de um Estado soberano”. ” “Sob o direito imaginário de autodeterminação, o desejo dos líderes políticos e associativos de pressionar o governo da nação a negociar uma consulta popular se agachou”, afirmou o tribunal.

O crime de sedição é imposto aos nove réus em prisão preventiva e aos que o promotor considerava líderes da rebelião. A decisão do Supremo Tribunal de não condená-los por esse crime implica uma redução significativa da pena em relação ao que o ministério público solicitou. No caso de Junqueras, a redução é quase a metade (de 25 para 13). Os líderes do ANC e Òmnium, a quem o Ministério Público considerou “promotores” da rebelião, também viram sua sentença reduzida em 8 anos (de 17 para 9).

A sentença absolve Rull, Forn, Vila, Mundó e Borràs do crime de peculato, que reduz a sentença de prisão dos dois primeiros e libera os três que estavam em liberdade condicional. É verdade, de acordo com o tribunal, que todos assinaram um acordo do Governo para assumir conjuntamente as despesas que foram promovidas para a realização do referendo. Mas não ficou provado que eles haviam colocado a estrutura dos departamentos que direcionavam para o serviço de despesas específicas para a celebração do referendo ilegal. Alguns deles até deram ordens específicas para a não aplicação de itens do orçamento à consulta agendada para 1º de outubro, observa o tribunal.

O tribunal rejeita o pedido feito pelo Ministério Público no último dia do julgamento, para que os condenados cumpram metade da pena aplicada antes de obterem o terceiro grau de prisão (o que lhes permite sair da prisão de sexta a domingo e ir apenas para a prisão). dormir de segunda a quinta-feira). O tribunal considera que esse poder regulado no artigo 36.2 do Código Penal “não pode ser interpretado como um mecanismo legal para evitar antecipadamente decisões da administração penitenciária que não sejam consideradas consistentes com a gravidade da penalidade”.

A história dos fatos comprovados contida na sentença começa com a aprovação da lei da transitoriedade e da lei do referendo, em 6 e 7 de setembro de 2017. Segundo o tribunal, com esta regra e com as que se seguiram, a Generalitat tentou “criar uma aparente cobertura legal que permitiria aos cidadãos acreditar que, quando votassem, contribuiriam para o ato fundador da República independente da Catalunha ”. Enquanto o governo e o parlamento criavam as estruturas estatais, as associações civis, com Sànchez e Cuixart no comando, aderiram ao plano de mobilizar a população. Seu objetivo, observa o tribunal, era “obter uma participação relevante na consulta apresentada como expressão do direito de decidir”.

O tribunal considera que Sánchez e Cuixart tiveram uma “contribuição decisiva para os propósitos criados”. A sentença para especialmente no trabalho que ambos exerceram em 20 de setembro para convocar a concentração perante o Ministério da Economia, no qual estava ocorrendo um registro por ordem judicial. “As ligações não apenas divulgaram que houve uma atuação da Guarda Civil com o objetivo de impedir o referendo, mas também revelaram o local onde o registro judicial foi feito, apelaram aos cidadãos para defenderem as instituições catalãs, exigiram que a Guarda Civil colocasse libertados para aqueles que foram presos e pediram aos catalães que se mobilizassem, e foram encorajados a dizer que não podiam

A sala alcançou a meta estabelecida para alcançar uma decisão unânime, sem votos específicos que possam abrir a porta para questionar a decisão da maioria. Os julgamentos da Suprema Corte são firmes, mas as defesas dos réus já anunciaram que usarão as duas únicas maneiras possíveis de rever a decisão: um apelo de amparo ao Tribunal Constitucional por violação dos direitos fundamentais e a contestação perante o Tribunal Europeu de Direitos. Humanos (CEDH), com sede em Estrasburgo.

Estas outros cheves do julgamento e suas consequências:

Tribunal de Justiça

A decisão da Suprema Corte não é o fim dos condenados, mas apenas o estágio intermediário de uma estrada que leva a Estrasburgo. Os advogados já estão preparando recursos para a violação dos direitos fundamentais, embora parte do trabalho esteja feito. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (CEDH) será quem decidirá o destino do processo.. Mas primeiro, os líderes da independência devem concluir o tour perante a justiça espanhola. O primeiro passo será registrar um incidente de anulação no próprio Supremo Tribunal. Este documento serve para denunciar violações de direitos produzidos durante o julgamento e defeitos de uma maneira que causou indefesa. As defesas têm 20 dias para apresentar esse incidente de nulidade, que é uma etapa preliminar antes de interpor um recurso extraordinário de amparo perante o Tribunal Constitucional (TC).

Após esse processo – as defesas assumem que o Supremo rejeitará as alegações – será a vez de ir para a condição constitucional, sine qua non , de chegar à Europa. Apenas cerca de 3% dos recursos são admitidos para processamento, uma vez que as causas do amparo são altamente avaliadas (violação de direitos fundamentais) e devem se referir a assuntos com “significado constitucional especial”. O processoÉ e os advogados não duvidam que o assunto seja examinado, como todos aqueles que levantaram ao longo da instrução sobre, por exemplo, a detenção provisória dos líderes da independência. O prazo para ir ao Constitucional é de 30 dias. Se a resposta for negativa, é quando o caminho complexo do Tribunal Europeu de Direitos Humanos é aberto. Os réus sempre tiveram esse segundo turno em mente e acreditam que o Tribunal Europeu aceitará suas reivindicações como “presos políticos”.

O indulto

Uma opção muito diferente para os recursos é o perdão. É uma medida de graça – dados de uma lei de 1870, renovada em diferentes ocasiões – pela qual o governo pode cancelar a sentença de uma pessoa condenada em uma sentença final. Embora Esquerra tenha anunciado que nunca pedirá perdão, a verdade é que qualquer cidadão pode solicitá-lo em nome da parte interessada. E pode ser total ou parcial. Em todo o caso, não é necessário que a pessoa condenada peça desculpas ou demonstre seu arrependimento pelos atos cometidos.

Como o perdão é concedido pelo Conselho de Ministros – depois de receber um relatório do juiz do tribunal de sentença, que não é vinculativo -, também gera, no caso do processo , um conflito político. O Presidente do Governo em exercício, Pedro Sánchez, tem sido extremamente cauteloso ao decidir sobre a concessão de um perdão que a PP e os Cidadãos rejeitam. A idéia foi defendida, com nuances, pelo líder do PSC, Miquel Iceta.

A malversação de fundos públicos

O desvio de fundos públicos do Governo para a realização de referendo ilegal 01 de outubro de 2017 -Step necessário para a declaração de independência foi demonstrado nos fatos provados do acórdão de Proces . “As despesas do referendo relacionadas à publicidade institucional, organização da administração, preparação do registro de catalães no exterior, material eleitoral, pagamento de observadores internacionais e aplicativos de computador são expressivas do desvio consciente e voluntário do destino dos fundos públicos” , aponta a frase. O tribunal afirma que esse uso dos fundos “assumiu despesas fora de qualquer objetivo público legal” e “foi ordenado sem cobertura orçamentária”.Confira a história completa

A desobediência. Embora o Supremo Tribunal tenha decidido condenar exclusivamente pelo crime de desobediência os únicos três réus não punidos com sentenças de prisão – Santiago Vila, Meritxell Borràs e Carles Mundó -, os magistrados consideram que todos os réus incorreram em desobediência civil para “arrogar o monopólio da interpretação do que é legítimo ”. A análise dos juízes entende a desobediência civil como uma “herança inalienável de toda a cultura política madura”; mas ele afirma que, se for admitido que “qualquer pessoa que não compartilhe uma decisão judicial está autorizada a impedir seu cumprimento e ignora os poderes públicos legítimos”, sua “abordagem absolutista” das idéias “condena aqueles que estão ao lado da lei. ” Veja a história completa

Cumprimento das penalidades na prisão

A decisão do tribunal de não incluir na sentença o chamado período de segurança, em conformidade com a penalidade prevista no artigo 36.2 do Código Penal e que implicava que os condenados não poderiam acessar o terceiro grau penitenciário ou regime de semi-liberdade até que tenham completado metade da sentença solicitada pelo Ministério Público, abre a porta para que os presos do processo sejam classificados na penitenciária de terceiro grau praticamente brevemente. As prisões têm um prazo máximo de dois meses para decidir em qual regime prisional dos três existentes – fechado, comum ou aberto – eles devem cumprir sua sentença uma vez que a segunda-feira é firme, embora nada o impeça de fazê-lo em um dia.

(Com El País)