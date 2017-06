Juiz nega a liminar que tentava suspender processo do Conselho de Ética na Câmara

O juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, Rodrigo Luis Giacomin, negou ontem (31) o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado pela defesa do vereador Edilio Dal Agnol (PSC) que tentava suspender o processo disciplinar do Conselho de Ética da Câmara. Com isso, a reunião do conselho para análise e votação do relatório final está mantida para sábado (3) ás 9h.

A conclusão recomenda a cassação do mandato dos cinco vereadores por falta de decoro ao tomarem posse quando ainda estavam presos na Operação Pecúlio. No despacho, o juiz afirmou que “a análise da questão deve se limitar a legalidade das medidas (abertura do processo disciplinar) e a observância das garantias formais, posto que o Legislativo não está autorizado a agir ao arrepio da Constituição, devendo igualmente atender ao procedimento adequado, respeitador do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.

