JUIZ FEDERAL ATENDE PEDIDO DO MPF E DETERMINA QUE PRAÇA DE PEDÁGIO DE JACAREZINHO CONTINUE DESATIVADA

Decisão ocorreu um dia depois da determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Econorte afirmou que praça está desativada neste sábado (2) e que serviços médicos e mecânicos voltaram a ser realizados

A 1ª Vara da Justiça Federal de Jacarezinho, no norte do Paraná, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal (MPF) e determinou que a concessionária Econorte não retome a cobrança de pedágio na praça de Jacarezinho, desativada no fim de 2018.

A decisão ocorreu um dia depois do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspender a decisão liminar que determinava a liberação das cancelas da praça, e a Econorte informar que voltaria a cobrar a tarifa a partir deste sábado (2).

Conforme a determinação do juiz federal Rogério Cangussu Dantas Cachichi, como o aditivo que autorizou a abertura da praça já tinha sido considerado ilegal, era uma decisão transitada em julgada, e a ação popular sobre a legalidade dessa praça era de competência da vara de Jacarezinho, o magistrado pode analisar o mérito.

“A questão monocrática do STJ, não tem condão de modificar decisões judiciais transitadas em julgado, o que só poderia ser feito via rescisória”, diz um trecho do despacho.

Além de não cobrar a tarifa na praça de Jacarezinho, o magistrado ainda determinou que a Econorte retome provisoriamente a assistência completa de serviços de atendimentos médicos e mecânicos nos segmentos da BR-153 e PR-090.

A empresa informou que está cumprindo a decisão, a praça de pedágio de Jacarezinho segue desativada e os atendimentos nos trechos das rodovias foram retomados.

No entanto, os valores dos pedágios das praças de Jataizinho e Sertaneja voltaram aos cobrados antes da liminar.

Em Jataizinho, o preço da tarifa para carro é de R$ 22, para motos R$ 11 e caminhão R$ 35,80 para 2 eixos. Já em Sertaneja, o valor para carro é de R$ 18,90, para motos R$ 9,50 e para caminhão R$ 35,80.

(Com G1)