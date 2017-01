JUICIO POLÍTICO: OPOSICIÓN SIGUE EN LA CAZA DE FIRMAS

La oposición sigue su búsqueda por firmas que apoyen un eventual juicio político contra el presidente de la república, Horacio Cartes.

En un acto realizado en el distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico aseguró que ya cuentan con 100.000 firmas apoyando la causa.

“A los que quieren confundir les decimos no vamos a hacer concertación nunca, le vamos a ganar las elecciones. Los que anden en concertación con Cartes no son nuestros aliados. Los que violan la constitución no están con nosotros”, advirtió Efraín Alegre.

“El 2018 debe ser encabezado por un liberal en una gran alianza, esa es la línea que vamos a llevar en el partido”, expresó y agregó sobre el mismo tema, “Queremos un partido liberal fuerte, un partido que haga oposición, que construya una gran alianza para ganar el 2018’, y eso es lo que vamos a hacer”.

“Lo único que busca Horacio Cartes es un gobierno para sus amigos. Yo no les voy a contar si ustedes ya lo saben mejor que yo. Ese no es un proyecto político, sino uno económico para empobrecer al pueblo paraguayo”, añadió el opositor.

“Dice que los campesinos son sinvergüenzas haraganes, ese es su pensamiento. No es que no haya una política social porque sean inútiles, ese no es el problema, sino la ideología, ellos creen que el campesino tiene que desaparecer y la única producción agraria tiene que ser la mecanizada y capitalista”, señaló el liberal.

“Horacio Cartes quiere seguir otros cinco años más en el gobierno es Porque quiere hacer más negocios. A pesar del 80 % del rechazo, él quiere ir otros cinco años, quiere comprar el Paraguay como compró el Partido Colorado para ser candidato. Es la política de la billetera”, concluyó Alegre y sentenció, “Al partido liberal no lo va a comprar, nosotros lo vamos a enfrentar”.