JUAN GUAIDÓ NÃO DESCARTA AUTORIZAR INTERVENÇÃO DOS EUA NA VENEZUELA

À AFP, líder da oposição a Nicolás Maduro afirmou que fará ‘tudo o que for possível’, caso a crise com o governo chavista se agrave

O líder da oposição ao regime chavista, Juan Guaidó, não descarta autorizar intervenção militar dos Estados Unidos ou outra força estrangeira na Venezuela, se for necessário, para tirar Nicolás Maduro do poder. A declaração foi dada durante entrevista à agência France Presse nesta sexta-feira (8).

Perguntado se faria uso da prerrogativa de autorizar a intervenção, como chefe do Parlamento e presidente encarregado, Guaidó respondeu:

“Nós faremos tudo o que for possível. Esse é um tema obviamente muito polêmico, mas fazendo uso de nossa soberania, do exercício de nossas competências, faremos o necessário”.

O dirigente, cuja presidência interina é reconhecida por dezenas de países, enfatizou que fará “tudo o que for necessário, tudo o que tivermos que fazer para salvar vidas humanas, para que não continuem morrendo crianças” ou pacientes por falta de remédios.

“Vamos fazer tudo o que for [preciso] para que se tenha o menor custo social, que se gere governabilidade e estabilidade para poder atender à emergência”, afirmou Guaidó, perguntado duas vezes se autorizaria uma intervenção militar.

Guaidó prestou juramento como presidente interino em 23 de janeiro, depois que o Legislativo declarou Maduro usurpador do cargo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro a reconhecer Guaidó, reafirmou no domingo passado que o uso do exército na Venezuela é “uma opção” que se considerou diante da crise política e socioeconômica do país petroleiro.

“Aqui na Venezuela os dias já se contam em vidas humanas (…) De 23 a 30 [de janeiro] a FAES [Força de Ação Especial da Polícia Nacional Bolivariana], uma unidade das forças armadas, assassinou a sangue frio 70 jovens”, denunciou o opositor.

Maduro critica ajuda humanitária

Nicolás Maduro chamou de “show” a ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos à Venezuela. “Não vamos ser mendigos de ninguém”, disse o chavista em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8).

Os carregamentos de comida e remédios enviados pelo governo dos EUA chegaram na quinta-feira à fronteira da Colômbia com a Venezuela. No entanto, três caminhões bloqueiam as pontes que conectam os dois países sul-americanos – bloqueio liderado por apoiadores do regime chavista.

(Com G1)