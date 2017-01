JOVEM SOFRE SEGUNDA TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM MENOS DE UM ANO

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio nesta quinta-feira (5) em Foz do Iguaçu. Este é o segundo ataque em menos de um ano.

A vítima deu entrada no Pronto Atendimento Municipal em estado grave. Jonas Salas, 20 anos, foi baleado no Lagoa Dourada em socorrido pelo Siate.

Depois de ser baleado, ele passou por cirurgia no início da madrugada. O quadro de saúde dele é estável.

A primeira tentativa de homicídio aconteceu no mesmo local no dia 11 de janeiro do ano passado, quando um tiro acertou as nádegas do jovem. Na época, ele contou à Polícia que pescava e furtou uns peixes e foi baleado. Jonas Salas já tem antecedentes criminais.

