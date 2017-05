Jovem de 22 anos morre após colidir moto contra árvore

Um motociclista de 22 anos morreu na manhã deste domingo (21), depois de bater a moto que pilotava contra uma árvore no final da Avenida República Argentina, no Loteamento Residencial Cohiguaçu, em Foz do Iguaçu.

O Siate foi chamado para socorrer Antonio Santiago Junior, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com informações, ele teria perdido o controle da moto.

O corpo da vítima foi removido pelo Institito Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas.

Com Portal da Cidade