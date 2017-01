JOVEM DE TRADICIONAL FAMÍLIA IGUAÇUENSE FOI ASSASSINADO TIROS EM ÁREA CENTRAL DE FOZ

Leonardo da Silva Eidt, de 20 anos, foi morto a tiros no meio da tarde desta segunda-feira (23) em uma academia no bairro Campos do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. A vítima, de tradicional família iguaçuense, jogou futebol no time sub-18 do Foz.

Segundo a polícia, Leonardo estava dentro da academia, quando dois homens chegaram um uma moto. Um deles foi até a entrada do estabelecimento e atirou várias vezes contra o jovem.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) fez o atendimento, mas o rapaz não resistiu e morreu.

Morto por engano – Áudios que circulam em redes sociais, que seriam de pessoas que estavam na academia de ginástica no momento do crime, dão conta de que o jovem Leonardo Eidt teria sido morto por engano e que um outro aluno da academia também teria sido baleado pelos assassinos de Eidt.

A Delegacia de Homicídios investiga o crime. Durante a tarde, os policiais estavam em busca de imagens de câmeras de segurança, nas proximidades da academia, que possam ajudar na identificação dos criminosos.